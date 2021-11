Perotti atravesó una semana política muy compleja

“Un Gobernador peronista da la cara”

Arenga entusiasta para discurso de fechas emblemáticas en el Partido Justicialista. No para explicar un hecho en el que corrió riesgo la integridad física del Gobernador. No hay cola de panadería en que la sociedad no lo reproche.



Cuarenta y ocho después, y tras largas cavilaciones, el Partido Justicialista emitió un comunicado amparando al Gobernador después de los desgraciados sucesos acaecidos en el monumento a la Bandera: “Un Gobernador peronista no se esconde y da la cara”, fue la síntesis doctrinaria del documento partidario. Roberto Mirabella, desde su banca senatorial había fustigado a Carolina Losada y “los asesores de Losada en materia de seguridad son los que nos llevaron a esta situación" apuntó hacia Maximiliano Pullaro, sin dar nombres propios.

Lagna intervino la Regional Rosario

Por lo pronto, luego del incómodo momento que pasó el Gobernador, el ministro de Seguridad Jorge Lagna intervino la Unidad Regional II de Rosario con la jefa de policía de la Provincia Emilse Chimenti a la cabeza, quien ya se instaló allí “para enderezar algunos resortes”, se escuchó decir.



Resulta poco menos que extemporáneo achacar culpas pretéritas por el tema de la violencia en Rosario, cuando desde que asumió Perotti sus ministros de Seguridad (básicamente Marcelo Sain) cambiaron 8 jefes de policía, y toda la plana jerárquica de esa problemática regional de policía.

Javkin quiere comprarse el problema de manejar la policía porque lo embaló Horacio Rodríguez Larreta, como si Rosario fuese CABA. Oscar “Cachi” Martínez se lo concedió ingresando un proyecto de ley para que las ciudades de más de 30 mil habitantes tengan su propia fuerza de seguridad. Y Rubén Giustuniani insiste en tratar la Ley de Autonomías municipales. Perotti avala discutir todo.

De todos modos, quizás agravado en Rosario por el tema sociodemográfico, el problema es la justicia. El Gobernador se reunió con altos funcionarios del Poder Judicial provincial y federal. No va a pasar nada. Los fiscales – y más de un juez - no quieren inmiscuirse más de la cuenta ante el delito, no participan de mesas de trabajo barriales. Entre otras cosas, están formateados en la comodidad del garantismo zaffaroniano; y lo que no, temerosos de la ira de los “ultra progres”. A ellos la inseguridad no los roza; el pato de la boda es el Poder Ejecutivo.

egún cuentan colegas rosarinos, el miércoles se estuvo a un tris de una desgracia con el Gobernador en el monumento a la Bandera.

AMSAFE no quiere ser el chivo expiatorio de la política

A menos de dos semanas de las elecciones, todo se lee en código proselitista: “Amsafé no tiene vocación de ser instrumento de la política”, aclararon desde la entidad gremial ante lo que pudiese pasar esta semana si no hay un acuerdo entre las partes. Este martes 2 de noviembre, los docentes “oficiales” no percibirán el aumento que sí cobrarán los “privados”, pero también los porteros de las escuelas donde dan clases los “oficiales”.

En el gremio no creen que el gobierno quiera ingresar en un callejón sin salida, a sabiendas que con “tocar” un par de puntos internos se descomprimiría la situación. Obviamente ello debería incluir dejar sin efecto el descuento por los tres días de paro y abonar el aumento por recibo complementario.

Todo ello debería ser anunciado este lunes, antes de que los maestros “oficiales” vean por intranet sus recibos de sueldo sin el incremento del 17% (en verdad la primera cuota de 10% correspondiente a octubre). Sonia Alesso fue tajante: "si el lunes 1 el gobierno no mejora la propuesta habrá asambleas en toda la provincia".

Sain sabe que su final como funcionario se acerca

Luego del “descargo que no fue”, según admiten los propios integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, el Director del Organismo de Investigaciones Marcelo Sain se ocupó de presagiar su futuro, asegurando ante la prensa que “todo esto forma parte de una campaña de persecución política con final cantado”, o sea la remoción del cargo. Solo resta saber si la Sesión Conjunta para tal fin se reunirá antes o después de las elecciones nacionales. Habría opiniones encontradas en la legislatura sobre la fecha.

El pliego de la discordia

El mandatario santafesino envió a la legislatura sus primeros 14 pliegos de la gestión Perotti para cubrir cargos judiciales en Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Rosario, donde sobresale un nombre: Pablo Ricardo Lorenzetti para integrar la flamante sala Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, creada por Ley en el año 2019.

Los nombres para integrar esa sala son los de Pablo Ricardo Lorenzetti, María José Alvarez Tremea y Duilio Maximiliano Hail; los dos últimos son hoy jueces de primera instancia en dicho fuero.

Pablo Ricardo Lorenzetti es el hijo del Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, tiene 37 años de edad y no proviene de la “familia judicial”, toda vez que este es su primer pliego para juez, y nada menos que como camarista.

“Siempre he defendido la incorporación a la judicatura de abogados que no necesariamente provengan del poder judicial, con la condición, como todos, que tengan idoneidad, una trayectoria reconocida, probada honestidad y compromiso con la democracia”, opinó un hombre del derecho constitucional.

De las internas radicales post 14 de noviembre vamos a dar cuenta próximamente.