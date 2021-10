Liquidan este jueves los sueldos docentes públicos con descuento y sin aumento

Esa cifra sí la cobrará el gremio que nuclea a los maestros privados, Sadop; la administración pública agremiada en UPCN y ATE e incluso los médicos de Amra, que a última hora llegaron a un acuerdo. Todo eso, mientras las delegaciones de Amsafé de los 19 departamentos de la provincia se movilizaron durante la mañana del miércoles 20 a la sede del Ministerio de Educación de la provincia en la capital provincial.

Tras el paro de 24 horas realizado la semana pasada, una nueva huelga de 48 horas se puso en marcha este miércoles con marcha a Santa Fe y donde la secretaria general del gremio, Sonia Alesso, arremetió contra la decisión del gobierno provincial y afirmó frente a las delegaciones de maestros que "no se va a resolver el conflicto con descuentos, sino que lo va a profundizar".

La administración de Omar Perotti ofreció a los gremios estatales un nuevo aumento salarial del 17 por ciento, lo que significará un incremento total del 52 por ciento durante todo el 2021. De los cuatro gremios estatales santafesinos que participan de la discusión paritaria, UPCN, ATE y Sadop fueron los primeros en aceptar y en las últimas horas se sumaron los médicos. Así, solo Amsafé mantiene el rechazo y por los dichos de los dirigentes en las últimas horas, no habrá cambio de posición sin una nueva oferta.

Además de destacar la masiva convocatoria de docentes de toda la provincia, Alesso dejó en claro que "la paritaria no cerró y no tenemos respuesta hasta ahora. Quien debería convocar es el gobierno provincial".

Así las cosas, lejos de referirse al fin del conflicto, los dirigentes insistieron en el plateo de que "haya convocatoria a paritarias y que el gobierno tenga la sensibilidad de saber que lo que estamos planteando es que los salarios de los y las maestras están por debajo de la canasta básica, en la pobreza. Con un aumento de la canasta en los últimos días que estamos viendo que es verdaderamente brutal" .

Alesso redobló la apuesta y señaló que con el descuento de los días de huelga, la Casa Gris lejos pacificar el conflicto, "lo va a profundizar". Lo que deja abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.

Los descuentos, ya liquidados



El plazo puesto por el gobierno provincial a los docentes estatales era el 20 de este mes, es decir este miércoles. Así lo había señalado la ministra de Educación, Adriana Cantero, y lo ratificó después el titular de la cartera de Trabajo, Juan Manuel Pusineri.

Por eso, mientras los docentes iniciaban la segunda semana de paro y se movilizaban en la capital provincial, desde la Casa Gris confirmaron que los salarios de octubre a cobrarse en noviembre se liquidarán este jueves y no solo tendrán descontados los días no trabajados, sino que además no percibirán el incremento del 17 por ciento que sí estará en las cuentas del resto de los trabajadores de la administración pública provincial.

Es más, a primera hora del miércoles, Pusineri anticipó que desde el gobierno "no se puede cuestionar el derecho de huelga, calificado como un derecho humano en el marco de convenios internacionales; eso no quiere decir que el día que no se presta el servicio deba ser abonado" y agregó: "De manera tal que el día que no hay prestación de servicio no existe obligación del Estado de abonarlo y existirá un descuento por esos días no trabajados”.

A eso, le sumó la definición de no abonar el incremento a los maestros. “Vamos a liquidar el aumento a la totalidad de los gremios de la administración y no a los docentes; por eso es necesario llamar a la reflexión, deponer una actitud que no tiene sentido”, confirmó.

En tal sentido, lejos de referir la posibilidad de una nueva convocatoria para plantear una oferta superadora en la mesa de diálogo, recalcó lo hecho y dicho por el gobierno. "Tiene las características de ser superior a la paritaria nacional, que es la mejor que se conoce en el resto de las provincias; de manera tal que apelamos a la reflexión de los docentes, que revisen la actitud de imposibilitar el dictado de clases con medidas de fuerza; y con esa actitud estamos dispuestos a conversar; pero no vamos a convocar en el marco de medidas de fuerza y movilizaciones”, concluyó.