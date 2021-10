AMSAFE: Dos mociones de paro y una por la aprobación en el departamento Castellanos

Recordemos que la propuesta salarial a los maestros proveniente de la gestión del gobernador Omar Perotti consta de un 17 por ciento de aumento escalonado en tres tramos de 10, 5 y 2 por ciento para los meses de octubre, noviembre y diciembre respectivamente.

En la Asamblea de Castellanos surgieron 3 mociones que son las que estarán disponibles desde este martes en las escuelas para que los docentes voten. La primera moción es "no aceptar la propuesta emanada de la paritaria provincial por considerarla insuficiente" y declarar un paro de 48 horas para los días 13 y 14 de octubre y otro para el 20 y 21 del mismo mes. Además en esta moción aparece la exigencia a "una solución urgente" a las prestaciones que brinda la obra social Iapos. Un problema que no sólo es de vieja data en el departamento Castellanos sino que en el último tiempo se viene agudizando: menos cobertura en análisis, cobro de plus en consultas con especialistas, aumento de bonos para las prácticas médicas, turnos asignados con lentitud, entre otras situaciones que viven los afiliados.

La segunda moción que tienen los docentes de Rafaela y la región para votar es la de aceptar la propuesta del gobierno, mientras que la tercera alternativa - similar a la primera- es de rechazo, pero con medidas de fuerza más duras: "No aceptar la propuesta emanada de la paritaria provincial por considerarla insuficiente y realizar paros de 72 horas semanales hasta recibir una mejor propuesta".

Los docentes del departamento Castellanos tendrán tiempo de votar hasta el miércoles a las 10:00, dado que ese mismo día pero a las 14:00 se realizará en la sede central de AMSAFE ubicada en la capital provincial, la correspondiente asamblea. En la cual se tendrán en cuenta las diferentes mociones que surgieron en toda la provincia y el voto de los docentes. Para finalmente definir si se acepta o no la propuesta del gobierno y así definir si hay o no conflicto en el último bimestre del ciclo lectivo.