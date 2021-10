LRF: Unión perdió con Quilmes y Libertad juega el domingo, a las 15:00

Kevin Alassia puso en ventaja a la visita, mientras que Nicolás Vitarelli Góngora lo empató de tiro libre y el goleador Juan José Weisssen le dio el triunfo a los locales.

El Cervecero es el líder transitorio al menos hasta el domingo, cuando 9 de Julio visite a Ferrocarril del Estado con la obligación de ganar.

SIGUE ESTE VIERNES



21:30: Ben Hur vs Deportivo Aldao (Ariel Gorlino), Talleres María Juana vs Brown de San Vicente (Sergio Romero), Bochófilo Bochazo vs Dep. Tacural (Claudio González).



Domingo 03/10: 14:00: Ferrocarril del Estado vs 9 de Julio, 15:00: Libertad vs Sportivo Norte, 21:00: Dep. Ramona vs Peñarol.

LAS POSICIONES: Quilmes 31; 9 de Julio 30; Dep. Libertad 20; Atlético 19; Ben Hur 19; Ferrocarril del Estado18; Dep. Tacural 18; Peñarol 16; Sportivo Norte 14; Dep. Aldao 14; Brown San Vicente 13; Bochófilo Bochazo 11; Dep. Ramona 9; Talleres María Juana 8; Unión de Sunchlaes 8; Florida de Clucellas 6