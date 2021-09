FederalA: En un partido cambiante, Central Norte lo dio vuelta y venció 3 a 2 a Unión

Unión de Sunchales mostró presencia desde el arranque en el estadio Padre Martearena de Salta, con el envión de los últimos partidos y los buenos resultados que acompañan al elenco del Chino Tosetto, fue a proponer de visitante y presionar bien arriba la salida del local que estuvo incómodo y lejos de su mejor producción futbolística.

El partido era de ida y vuelta, Unión tuvo sus llegadas, lo mismo para los salteños pero tanto Joaquín Aylagas como Mauricio Pegini estuvieron firmes y respondieron ante las circunstancias de peligro. La primera fue para Unión con un remate de Cristian Sánchez que controló bien Pegini.

A los 25 llegó un parate para refrescarse y en la reanudación llegó el gol para Central Norte, que golpeó primero sin merecerlo, pero aprovechó "el relajo" y desde un tiro de esquina, la encontró en el camino Diego Magno y puso el 1-0 para los salteños. La visita salió en busca del empate y casi lo consigue con Alberione, pero su diparo pegó en el travesaño.

Unión merecía mucho más, y a falta de cinco minutos para cerrar la primera parte, Ricardo Villar encontró el empate después de una buena jugada que arrancó en los pies de Canavessio que habilitó al "10" y definió con clase ante la salida de Pegini. Gol y la historia, 1 a 1.

El complemento

En la segunda mitad, gran jugada de Villar que después de un remate, Attis encontró el rebote y el goleador del Bicho Verde no perdonó y marcó el 2-1 parcial para la visita.

Después de los 25, otra vez un breve descanso para tomar agua y otra vez Unión regresó mal al campo de juego porque en apenas unos minutos sufrió dos golpes de nock out. Joaquín Aylagas empezó a transformarse en la figura del encuentro, atajó una gran pelota abajo junto a un palo después de un tremendo cabezazo y con el correr de los minutos el equipo de Medrán creció en su juego y arrinconó a Unión.

Por eso y con algo de fortuna, el gol salteño estaba en el banco, la primera pelota que tocó Aaron Varela, remató cruzado al palo derecho de Aylagas y decretó el empate 2 a 2, a los 35 minutos. Pero quedaría algo más, solo tres minutos después, el ex Atlético de Rafaela, Germán Lesman convirtió el tercero para Central Norte, que cerró el partido con un triunfo 3 a 2.

Unión no mereció la derrota y por lo demostrado en la cancha, seguramente pueda reponerse muy pronto de la caída. En la próxima recibe a Chaco For Ever.

SÍNTESIS:

Central Norte: Mauricio Pegini; Nahuel Gómez, Juan Alvacete, Facundo Pardo y Matías Barbero; Juan Capurro, Fausto Apaza, Luciano Arcuri y Diego Magno; Daniel Carrasco y Germán Lesman.

DT: Ezequiel Medrán.

Unión de Sunchales: Joaquín Aylagas; Nicolás Canavessio, Jonatan Paiz, Daniel Abello y Jonatan Medina; Agustín Alberione, Tomás Federico y Cristian Sánchez; Ricardo Villar; Diego López y Tomás Attis.

DT: Adrián Tosetto.

Goles: 25' Diego Magno (CN), 42' Ricardo Villar (U), ST: 12' Tomás Attis (U), 35' Aaron Varela (CN) y 38' Germán Lesman (CN)

Estadio: "Padre Martearena" (local Central Norte).

FUENTE: MARTÍN PEDROLA (PALO Y GOL) / ASCENSO DEL INTERIOR.

SÍNTESIS: PALO Y GOL / ASCENSO DEL INTERIOR.

FOTOS: CUERVO TE LLEVO EN EL ALMA.