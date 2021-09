LRF: Dura derrota de Libertad ante el líder del Torneo Apertura

El León, que suma puntaje ideal, no le dio chances al Cañonero y ganó por 3 a 0, haciendo diferencias en el primer tiempo gracias a los goles de Agustín Burdesse y Nahuel Vera. En el inicio del complemento, el entrerriano Burdesse amplió la diferencia para rápidamente sentenciar la historia de un partido que en la previa parecía ser una dura prueba para los rafaelinos, pero que siguen con su andar imparable y ahora visitará en la próxima fecha a su escolta, Quilmes, pero sabiendo que pese a que sufra el peor resultado, seguirá siendo el líder del torneo.

9 de Julio 3 – Libertad 0

Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Leandro Aragno.

Reserva: 0-1.

9 de Julio: Marcos Cordero (Federico Sacavino); Facundo Centurión, Sebastián Acuña (Santiago Rivadeneira), Maximiliano Martínez, Nicolás Guzmán, Facundo Rodríguez, Nahuel Vera, Maximiliano Aguilar (Wilson Ruíz Díaz), Agustín Burdese, Lucas Quiroz (Elías Taborda) y Agustín Tosetto. DT. Pablo Bonaveri. Suplentes: Agustín Vera, Facundo Maldonado y César Ordoñez.

Libertad: Gastón Unrein; Flavio Díaz, Martín Correa, Axel Grabenvatter (David Lencina), Alexis Mansilla, Braian Visetti, Jair Triverio (Gabriel Correa; Gastón Cejas), Agustín Costamagna, Cristian Girard, Marcos Quiroza y Enzo Fernández. DT: Juan Carlos Garello. Suplentes: Luciano Alderete, Gabriel Ronco y Alfio Lehmann.

Goles: 31′ y 49′ Burdesse (9); 42′ Nahuel Vera (9);

El resto de los partidos:

Brown 1 – Bochazo 0

Gol: 38m ST Damián Arnold. En Reserva igualaron 0 a 0.

Florida 1 – Peñarol 4

Goles: 5m PT, 35m ST de penal y 45m ST Claudio Albarracín (P), 25m PT Ignacio Sanmartino (P), 2m ST Juan Montenegro (F).

Expulsado: 41m PT Tomás Belinde (P).

En Reserva Florida ganó 3-0.

Ferro 4 – Talleres María Juana 0

Goles: 37m PT y 14m ST Eduardo Murua (F), 12m ST Pablo Pavetti (F), 20m ST Matías Zbrun (F).

Tacural 1 – Aldao 0

Gol: 40m ST Matías Tejeda (T)

Reserva: Tacural 1-0

La próxima fecha (10ª)

Ferrocarril del Estado vs. Florida de Clucellas; Talleres de María Juana vs. Atlético de Rafaela; Quilmes vs. 9 de Julio; Libertad vs. Brown de San Vicente; Bochazo de San Vicente vs. Unión; Deportivo Ramona vs. Sportivo Norte; Sportivo Ben Hur vs. Deportivo Tacural y Aldao vs. Peñarol.