Las Leonas: un compendio de profesionalismo, respeto, constancia y garra

Con esta nueva conquista, el seleccionado de Hockey Femenino, se convirtió en el equipo con más medallas de la delegación argentina desde que participa en los Juegos Olímpicos, con cinco podios, comenzando en Sidney 2000.

El nombre Las Leonas nació en Australia, desde ese momento, estuvieron en todos los podios, salvo en Río 2016 donde cayeron en cuartos de final. En Sidney 2000 y Londres 2012 obtuvieron la medalla de plata, mientras que en Atenas 2004 y Pekín 2008 obtuvieron el bronce. Hoy nuevamente se llevan la medalla de plata.

Con un plantel de 10 debutantes olímpicas, Las Leonas tuvieron un inicio con una derrota inesperada por 3-0 frente a Nueva Zelanda, sin embargo, con resiliencia y trabajo salieron adelante con cuatro triunfos consecutivos: 3-0 a España, 3-2 a China, 2-1 a Japón y 2-1 a India.

Luego del partido frente a la India, que las depositó en la final, el “Chapa” Retegui, de rodillas en el césped, las miró y les dijo: “Son medallistas olímpicas. Los mil médanos. Los mil entrenamientos. Los mil esfuerzos. ¡Qué lindo! ¡A disfrutarlo!”.

No es casual esta nueva conquista. Retegui, que alcanzó su tercera final olímpica, sabe que en cada entrenamiento lleva al límite a sus dirigidas, y las convence con un proyecto y un método de trabajo que “no tiene que ver con el éxito y con ganar una medalla. Tiene que ver con apoyar la cabeza en la almohada y saber que se dejó la mejor opción posible”, explicó.

Hoy no solo se consagraron con una nueva medalla, sino también como uno de los equipos que no se guarda nada. Cada jugadora lleva en el pecho la medalla y la satisfacción de haber dejado todo. Seguramente, a la noche, apoyen la cabeza en la almohada y, no sólo sepan que entregaron su mejor versión, sino, que también se convirtieron en el seleccionado con más medallas olímpicas de la historia de nuestro país. Y hoy lo sabemos, no fue casualidad.

