FederalA: Valioso empate albiverde con sabor a triunfo

Unión empató en 2 goles ante Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García. Ante un rival exigente que marchaba segundo en la Zona B, el Bicho Verde lo madrugó con gol de Tomás Federico a los 14 minutos. Y si bien el dueño de casa pudo revertir el resultado, Agustín Alberione convirtió un golazo restando 8 minutos para el final, que dejó todo igualado en Resistencia.

Gentileza Prensa Chaco For Ever

Desde el pitazo inicial, Unión apretó al local en su campo para no pueda jugar cómodo, obligándolo a cometer errores. A los 14', una mala salida de Díaz que pierde ante Baier, habilita a Federico, sacando un remate perfecto cuando pisó la medialuna del área, pegando en el palo izquierdo de Canuto e ingresando. Golazo del volante rafaelino para poner en ventaja al Bicho Verde. El local salió a buscar el empate y lo consiguió a los 32' cuando el delantero Ibarra se escapó entre tres defensores de Unión, enganchó hacia adentro por izquierda, se acomodó y remató bajo contra el palo derecho de Aylagas. En los minutos restantes del primer tiempo, el trámite se hizo de ida y vuelta, y si bien ambos equipos pudieron aumentar el resultado, finalizó igualados en uno.

En el complemento, el partido comenzó intenso. A los 48', un cabezazo de Romero luego de un córner se fue apenas desviado; a los 56', Attis remató apenas desviado; también Cristian Sánchez cuando corría 62' remató de afuera del área y Canuto se lució volando contra el palo izquierdo. A los 69', Díaz ingresó por derecha, rechazó Canavesio y la pelota pegó en la mano de Abello. El arbitro marcó penal, Barinaga se hizo cargo del remate y gol para el local que pasó a ganar por dos a uno. Pero a los 82', atacó Unión, Alberione por derecha sacó un centro casi frontal, encontrando al arquero Canuto adelantado y la pelota se fue cerrando para meterse en el ángulo superior derecho del palo mas lejano del uno chaqueño, obteniendo la igualdad en 2. El partido siguió de ida y vuelta, intenso y con llegadas. Pero fue empate, valioso punto de Unión en tierras chaqueñas, punto con sabor a triunfo. En siete días recibe al puntero Racing de Córdoba.

SINTESIS

ESTADIO: JUAN ALBERTO GARCIA

ARBITRO: Luis Lobo Medina (Tucumán) LINEAS: José Ponce y Mauricio Martín (Tucumán) 4° ARBITRO: Sergio Pérez (Corrientes)

CHACO FOR EVER 2: Gastón Canuto; Pablo Cuevas (Marcos Gimenez), Marcos Fissore, Yair Marín y César More (Leandro Allende); Lucas Jofré, Oscar Gómez (Enzo Bruno), Emanuel Díaz y Ricardo Acosta (Gonzalo Alarcón); Cristian Ibarra (Cristian Barinaga) y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

UNION DE SUNCHALES 2: Joaquín Aylagas; Agustín Alberione, Nicolás Canavesio, Daniel Abello y Jonatán Medina; Matías Rojo (Gonzalo Schonfeld), Gian Franco Baier, Tomás Federico (Adrián Rodriguez) y Cristian Sánchez (Jonatan Paiz); Ricardo Villar (Diego López) Y Tomás Attis. DT: Adrián Tosetto

GOLES: ’14 Tomas Federico (U); ’32 Cristian Ibarra (CHFE); ’70 Barinaga –p- (CHFE); ’82 Alberione (U)

INCIDENCIAS: Amonestados en el local Cristian Gómez, Cesar More. En Unión Jonatan Medina, Tomas Federico, Tomás Attis, Agustín Alberione

LOS RESULTADOS DE LA ZONA

Boca Unidos de Corrientes 1 - Gimnasia y Tiro de Salta 3

Racing de Córdoba 3 - Defensores de Villa Ramallo 0

Douglas Haig de Pergamino 0 - Sportivo Belgrano de San Francisco 0

Central Norte de Salta 4 – Crucero del Norte de Misiones 1

Gimnasia y Esgrima de Conc. Del Uruguay 0 – Defensores de Pronunciamiento 1

Sportivo Las Parejas 2 – Sarmiento de Resistencia 2

Libre: Juv. Unida de Gualeguaychú

TABLA DE POSICIONES ZONA B:

Racing de Córdoba 20

Gimnasia y Tiro de Salta 18

Chaco For Ever 16

Central Norte de Salta 15

Sportivo Belgrano 12

Sarmiento de Resistencia 12

Unión de Sunchales 10

Defensores de Villa Ramallo 10

Boca Unidos de Corrientes 10

Defensores de Pronunciamiento 10

Gimnasia y Esgrima Concepción del Uruguay 10

Douglas Haig de Pergamino 7

Crucero del Norte 7

Sportivo Las Parejas 6

Juventud Unida de Gualeguaychú 3