Alberto Fernández confirmó que el DNU con restricciones se extenderá hasta el 25 de junio

En un acto en el Centro Argentino de Protonterapia (CeArP), que se construye en el barrio porteño de Agronomía, el Presidente y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, coincidieron en la importancia de seguir con los cuidados y reafirmaron que las restricciones seguirán vigentes por dos semanas más, aunque no dieron precisiones sobre las modificaciones que habrá según la categorización de riesgo epidemiológico que se establezca en las próximas horas para cada distrito.

El presidente Alberto Fernández confirmó este viernes 11 que el decreto de necesidad y urgencia seguirá vigente, mientras espera que en Diputados se vote favorablemente la ley de “Emergencia Covid”. En realidad, fue la ministra de Salud Carla Vizzotti quien dio más precisiones y fijó fecha para las nuevas medidas: “regirán hasta el 25 de junio”.

“La pandemia está en su momento más crítico de la segunda ola. El DNU se renovará con ese criterio de riesgo epidemiológico y será hasta el 25 de junio", dijo la funcionaria, quien agregó que en las últimas horas "llegó firmado el contrato con Sinopharm por 2 millones de dosis que van a venir durante junio y el lunes recibiremos 943 mil dosis del contrato con Astrazeneca".

Las declaraciones del Presidente y de Vizzotti fueron tras recorrer este viernes el Centro Argentino de Protonterapia (CeArP), que se construye en el barrio porteño de Agronomía, y que se transformará en la primera institución de tratamiento del cáncer con protones de toda América Latina y del hemisferio sur.

“Llegamos a este punto donde esperaba que una ley resolviera este tema, pero bueno, tendré que esperar una semana más. Mientras tanto seguiremos prorrogando la decisión que ya tomamos”, dijo Fernández, sin dar mayores pistas sobre la letra chica del DNU que debe darse a conocer en las próximas horas.

Además, el mandatario consideró que la pandemia “no terminó. Aunque vacunamos a un ritmo más acelerado, el virus existe, muta y complica la vida de la humanidad. Ahora hay un virus que es como una triple mutación que apareció en la India y es como volver a empezar”, dijo.

“Por favor, vayan y vacúnense, eviten el contagio”, pidió enfáticamente el Presidente. En realidad, cometió un furcio que corrigió de inmediato: “Vayan y contagien”, dijo primero, para desdecirse al instante.

Asimismo, el presidente sostuvo que este viernes “para mí es un día de mucha alegría. Acá vemos cuánto importa el Estado. Esto que vemos hoy es el trabajo en conjunto de tres instituciones enormes que nos llenan de orgullo: la Universidad de Buenos Aires, a la que le debo todo, el INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica”.

Además, se refirió a la lucha de los médicos para conseguir la llegada desde Bélgica del equipamiento necesario para poner en marcha tratamientos con protonterapia, una de las herramientas con los que cuenta la medicina nuclear para tratar diversas enfermedades oncológicas, en especial tumores de difícil acceso: “El amor vence al odio. Ustedes nunca claudicaron durante cuatro años para que este aparato se ponga en funcionamiento. Eso es amor. En estos tiempos, con una pandemia desalmada, que nos ataca sin piedad, hemos redescubierto la importancia de la salud pública”, recalcó.

“Había quienes se jactaban de no haber abierto ni un hospital en sus cuatro años de mandato. A los trabajadores de la salud tuvimos que darle todo lo que no tenían, equipos, barbijos, aparatos, camas para atender a los pacientes. Y todo eso lo hacemos cotidianamente con el esfuerzo de ustedes, los médicos y las médicas, los enfermeros y las enfermeras, que nacieron para cuidar a la gente. Y solo generan gratitud”, sentenció el Presidente. Y concluyó: “Esta pandemia vuelve a poner en valor la vida humana, la salud y un estado presente. Estos problemas no los resuelven los privados ni los mercados. Los argentinos, cuando nos olvidamos las diferencias, hacemos este tipo de cosas que hoy hacen la UBA, el INVAP y la CNEA, y que nos llenan de orgullo”.

“El proyecto presentado este viernes es un trabajo conjunto entre la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad de Buenos Aires y la empresa INVAP, y permitirá que la Argentina cuente con una tecnología actualmente disponible sólo en 20 países", señaló un comunicado oficial.

En ese sentido, se explicó que, "días atrás, llegó desde Bélgica equipamiento, como un ciclotrón y partes asociadas al transporte de protones que, junto a otros equipos de última generación, serán instalados en el edificio de casi 8000 m2 que se está construyendo".

El CeArP se encuentra lindero a la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear y frente al Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, instituciones con las que estará vinculado para la atención y el abordaje integral de pacientes con cáncer.

Además, se apuntó que "tendrá dos sectores de tratamiento clínico: con protones y con fotones. También incluirá un Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Protonterapia destinado a promover actividades de investigación y formación de recursos humanos y podrá ofrecer servicios a la industria, como por ejemplo calificación de componentes de satélites, entre otros".

Qué es la protonterapia

La protonterapia es uno de los tratamientos con los que cuenta la medicina nuclear para tratar diversas enfermedades oncológicas, en especial tumores de difícil acceso.

Por su precisión es considerada la forma más avanzada de radioterapia, ya que los haces de protones que se utilizan dejan la mayor parte de su energía en el tumor y preservan los tejidos sanos cercanos, mejorando así la calidad de vida de los pacientes.

Por esto, la protonterapia presenta beneficios específicos en el tratamiento de niñas y niños con cáncer. Por este motivo, trabajará en colaboración clínica con el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, otra institución de renombre internacional, hospital de referencia en el abordaje integral de la salud infantil y centro de referencia para la atención de las patologías de alta complejidad infantil de todo el país.

Este proyecto, en Argentina, se le asignó a la Comisión Nacional de Energía Atómica por su carácter de institución pionera e innovadora dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, que nuclea como aporte fundamental a este proyecto, la disponibilidad de los mayores grupos de investigación en terapias con partículas basadas en neutrones, que desarrolla y utiliza reactores nucleares, aceleradores y tecnología avanzada para la salud y produce y provee radioisótopos al país y a la región.

Además, posee institutos de formación e investigación en medicina nuclear y radioterapia vinculados con universidades públicas nacionales, incluyendo un perfil crucial como son los físicos médicos, dado su rol indispensable para el diseño, planificación y seguimiento de los tratamientos en conjunto con los médicos radioterapeutas, estos últimos provenientes principalmente del Instituto Roffo.

Los equipos que se instalarán en el Centro Argentino de Protonterapia (CeArP), el primero de Latinoamérica, llegaron al país, informó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Con información de agencias