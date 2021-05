Los docentes también reclaman medidas urgentes para restringir la circulación de personas

Adriana Monteverde, secretaria adjunta de Amsafé, dijo que el gremio detectó “una situación muy preocupante en todo el territorio provincial”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la representante del sindicato de los docentes de escuelas públicas ratificó que la posición de la entidad es que “primero están la salud y la vida. Esta no es una discusión pedagógica. Por lo tanto hay que incrementar las restricciones”.

“Estamos muy preocupados por lo que ocurre en el departamento 9 de Julio, donde desde el lunes se suspendieron las clases presenciales en Villa Minetti. Además de lo que sucede en el sur, en el centro de la provincia también hay problemas en jurisdicciones como Castellanos y Las Colonias, que sufrió un incremento muy grande de contagios en los últimos quince días. En San Javier, que tiene pocos casos, pero que se van duplicando”, detalló Monteverde.

La dirigente de Amsafé advirtió que “la situación es preocupante en todo el territorio provincial y hay que tomar medidas urgentes. No sólo con las clases presenciales en las escuelas, sino con todas las actividades presenciales”.

Por su parte, desde el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) Rosario también coincidieron en la necesidad de tomar medidas más duras frente al colapso sanitario en la provincia. Martín Lucero, secretario general gremio, lamentó que la falta de responsabilidad social “termine afectando la presencialidad en las escuelas”.

“Vemos este proceso con mucha preocupación. La realidad es que las autoridades de todos los efectores públicos y privados de la provincia manifestaron que en la situación de tener que elegir entre a quien les daban camas o respiradores. Esa es una de las imágenes más terroríficas que podíamos esperar”, remarcó Lucero.

El dirigente se mostró partidario de hacer lo que dicen las autoridades sanitarias. "Si hay que cerrar escuelas y pasar a las clases virtuales, se hará eso. Si hay que acotar los cursos se acotaran los cursos. No es tan grave si hay que cerrar unos días. Habrá que afianzar las estrategias pedagógicas en la virtualidad. No tenemos que dejarnos vencer por la falta de solidaridad. Hay una cuestión que no funcionó y fue el autocontrol. La responsabilidad social, las plazas llenas, las reuniones sociales. Esas conductas se terminan pagando con la presencialidad en las escuelas. Lo cierto es que mientras las escuelas estuvieron abiertas, con los cuidados necesarios, no hubo contagios".