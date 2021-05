"Miguel, te quiero tanto", la emotiva despedida de Clara García

Comenzando en su discurso, la diputada destacó: "No será un homenaje pero sí un agradecimiento que empieza por todos ustedes compañeros diputados y diputadas, quienes dieron todo su apoyo y cariño a las miles de personas que rezaron en las oraciones de todas las religiones, en los ritos mas diversos y mas esperanzadores que cada uno sentía en ese rezo que fue “Fuerza Miguel”, que inundó las redes y las calles".



"Quiero abrazar a las familias de los enfermos graves y familiares de cada una de las personas que murieron por Covid. Estuve ahí en esa espera, en esas horas que se volvieron insoportables, en preguntarle a los médicos ¿qué más podíamos hacer? Hasta que me dijeron: el Covid tiene su propio camino y nos invade la impotencia de no haber podido modificarlo. En honor a esas familias quiero que los muertos por Covid no sean un número, no sean una estadística rutinaria más en las noticias", continuó.

"Tuve el privilegio de ser su esposa, su compañera, y quiero decirles que cada minuto de su vida privada fue un honor de su vida pública. El Covid no solamente nos quitó su vida sino también la posibilidad de hacer un velorio, de darle los abrazos que le teníamos que dar", manifestó.

En su discurso, subrayó que el lugar de la despedida, la biblioteca argentina de Rosario, fue un lugar que guarda tres de las pasiones que encarnaba su exesposo: "la obra pública, la cultura y las juventudes estudiando. De esa despedida me quedo con algunas imágenes: la tristeza de los compañeros mas cercanos, las banderas de las juventudes socialistas, la rosa roja de Zabalza y la mirada con Mónica Fein, que fue su compañera y amiga entrañable".

Para concluir, la diputada Clara García hizo una sentida despedida: "Han sido miles los mensajes en todo este tiempo y sería caprichoso elegir uno, pero lo voy a hacer. Es el mensaje de una compañera militante que quizas a el le hubiese gustado por ser de una joven, de una mujer y de una feminista, que escribió: Miguel, danos unos días para sacudirnos esta tristeza y después nos vas a tener mas fuertes que nunca militando todo, honrándote por vos para que nada haya sido en vano. Miguel, te quiero tanto".