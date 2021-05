FederalA: Unión quebró la racha frente a Defensores

En el inicio, cuando se estaban acomodando los equipos en el campo de juego, al minuto Canavesio jugó hacia atrás y habilitó a Leana que, ante la salida de Torres, definió afuera. Grosero error que no supo aprovechar el volante. Los dirigidos por el "Chino" Tosetto no podían quebrar el planteo táctico de la visita. A los 16', por derecha, Monzón ganó la línea de fondo, sacó un centro bajo que Gauto lo capitalizó sacando un remate mordido que se desvió en Campiotti y Torres, con gran reacción, sacó al córner. Unión seguía buscando, pero Villar y Sánchez fueron bien contenidos por el medio visitante, carecía de profundidad y cada ataque solo merodeaba el área de Defensores. A los 32', el delantero visitante Coronel controló el balón dentro del cuadro grande y su remate fue atajado por Torres en un solo tiempo. Otro acierto del uno del Bicho Verde. A los 40', Laena robó para colocar un pase entre líneas, habilitando a Coronel que definió por encima de la humanidad de Torres pero la pelota pasó por encima del travesaño. Cuando se cerraba el primer tiempo, Unión tuvo su primera llegada clara, a los 44', Rojo por izquierda tocó para Sánchez que desbordó, sacó un centro al corazón del área grande y Attis ganó en lo alto, pero su frentazo se fue por arriba del horizontal, finalizando el primer tiempo igualado en cero, siendo más la visita que por falta de puntería y la buena tarde de Torres, no pudo abrir la cuenta.

En el complemento, Unión salió con otra mentalidad, se adueñó de la pelota y puso al granate en su campo de juego. A los 49', de un tiro libre ejecutado por Villar desde la derecha de su ataque al punto del penal, encontró a Attis solo en las alturas, metiendo un frentazo que se clavó en el ángulo superior izquierdo de Dormicch. Golazo y uno a cero para el Bicho Verde. La visita intentó buscar el empate pero ya no tuvo la intensidad del primer tiempo y el dueño de casa, sin deslumbrar, controló cada avance del granate. La línea defensiva fue más sólida; mejoró en el mediocampo y se complementaron mejor Baier y De Federico. En el ataque Villar y Sánchez se encontraron generando buen juego. Unión pudo aumentar el tanteador, cuando un centro flotado de López encontró a Attis en el segundo palo, el delantero sacó una volea que encóntró a Dormicch bien parado sobre su palo derecho.

Fue triunfo de Unión que por lo hecho en el segundo tiempo, terminó justificándolo. El albiverde tuvo su oportunidad, la aprovechó y consiguió estos tres primeros puntos del torneo, cortando dos mala racha: ocho encuentros sin poder ganarle a Defensores; y la misma cantidad de partidos sin victorias desde que el Chino Tosetto asumió la conducción técnica.

Ahora el Bicho Verde tendrá quince días para trabajar ya que la próxima fecha quedará libre.

SINTESIS

ESTADIO: DE LA AVENIDA

ARBITRO: Alvaro Carranza (Villa María) LINEAS: Matías Coria Cañada de Gómez); Matías Billone (Córdoba) 4° ARBITRO: Belén Bevilacqua (Rio Cuarto)

UNION DE SUNCHALES 1 : Leonardo Torres; Agustín Alberione (Jonatan Paiz), Nicolás Canavesio, Daniel Abello y Jonatán Medina; Matías Rojo, Gian Franco Baier, Cristian Sánchez (Gonzalo Schonfeld) y Ricardo Villar (Diego López); Tomás Attis y Denis Stracqualursi. DT: Adrián Tosetto

DEFENSORES DE BELGRANO DE VILLA RAMALLO 0 : Nicolás Dormisch; Juan Aguilar (Rafael Domenech), Raúl Albornoz, Leonardo Mignaco y Enzo Martinez Cáceres; Leonel Monzón, Hernán Ruben, Augusto Laena (Nahuel Parra) y Fausto Campiotti ; Maximiliano Gauto y Franco Coronel (Matías Fonseca). DT: Héctor Storti.

GOLES: ’49 Tomás Attis (U)

LOS RESULTADOS DE LA ZONA

Crucero del Norte 0 – Defensores de Pronunciamiento 0

Racing de Córdoba 2 – Gimnasia y Tiro de Salta 0

Douglas Haig de Pergamino 1 – Boca Unidos de Corrientes 2

Chaco For Ever 0 – Sarmiento de Resistencia 1

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 2 – Juventud Unida de Gualeguaychú 1

Central Norte de Salta 1 – Sportivo Belgrano de San Francisco 1

Libre: Sportivo Las Parejas

TABLA DE POSICIONES ZONA B:

Racing de Córdoba 11;

Sportivo Belgrano de San Francisco y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 9;

Chaco For Ever y Boca Unidos de Corrientes 8;

Defensores de Villa Ramallo y Crucero del Norte 7;

Gimnasia y Tiro de Salta y Union de Sunchales 6;

Central Norte de Salta y Sarmiento de Resistencia 5;

Defensores de Pronunciamiento y Douglas Haig de Pergamino 3;

Juventud Unida de Gualeguaychú 2

Sportivo Las Parejas 1.