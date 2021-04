Se suspendió el paro de colectivos previsto para el lunes

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, decidió que la conciliación obligatoria se extienda por 10 días, que se prorrogarán en caso de que los empresarios y sindicalistas no lleguen a un acuerdo. La UTA, que lidera Roberto Fernández, exige una recomposición salarial para 2021 equivalente a la inflación, aunque mantiene el reclamo desde hace varios meses. A fines febrero dejó sin efecto un paro luego de aceptar el pago de $ 15.000 en tres cuotas iguales para cerrar la paritaria del 2020.

Según el Ministerio de Transporte, los choferes tuvieron una actualización en septiembre del 30% en 2020 y se les hizo un reconocimiento del pago del salario 2019 que se pagó el año pasado.

Las negociaciones salariales de este año comenzaron en marzo, pero se estancaron ante la firme negativa de los empresarios del sector, que argumentan que no cuentan con los subsidios necesarios como para hacer frente a una mejora de los sueldos para los colectiveros de todo el país. “Exigimos que tanto las autoridades del Ministerio de Transporte como los empresarios sepan que el conflicto salarial no se resuelve sin la sensibilidad y la justicia social que las actuales circunstancias demandan. Queremos urgentes respuestas para llevar el sustento a nuestras familias. Con eso no se juega y lo defenderemos hasta las últimas consecuencias”, dijo Roberto Fernández.