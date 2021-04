Vacunaciones en Cultura: la provincia iniciará investigaciones

El Gobierno santafesino investigará si existieron posibles casos de vacunación incompatibles con grupos esenciales. Como contrapartida a la versión del ministro, algunos de los trabajadores que reportaron esta situación comentaron que quisieron renunciar a ser vacunados, pero que desde el centro de vacunación les dijeron que ya estaban en la nómina y lo mejor era que se inocularan. Uno de los trabajadores comentó que intentó ceder el turno a un familiar, pero en la ex Rural le dijeron que eso era imposible y que si no se vacunaba no solo perdería el turno, sino que no podría recuperarlo más adelante. Según trascendió, hubo decenas de casos similares.

Tras conocerse que diversas personas ligadas al Ministerio de Cultura provincial fueron vacunadas a pesar de no ser mayores de 60 años ni pertenecer a los grupos de riesgo, el gobernador Omar Perotti decidió abrir un sumario administrativo a los funcionarios de las áreas de Recursos Humanos y de Administración del Ministerio de Educación para investigar si existieron o no posibles situaciones anómalas en el proceso de vacunación y, luego, determinar eventuales responsabilidades en caso de que hubieren ocurrido en el marco del actual dispositivo sanitario. Por su parte, el ministro de Cultura, Jorge Llonch, aseguró que el personal de la cartera a su cargo que se vacunó contra el coronavirus lo hizo “en forma personal y desde su propia irresponsabilidad social”, que ni él ni los integrantes de su gabinete fueron inoculados y que se pondrá “a la cabeza de la investigación que se llevará adelante para deslindar las responsabilidades de cualquier vacunación irregular de agentes públicos en Cultura”.

El vínculo con el Ministerio de Educación se da porque una de las hipótesis, puntualizada por el propio Llonch, refiere a que hay empleados de Cultura que son docentes de educación artística, lo que explicaría su inclusión en el listado de vacunación que confecciona Salud. “Pero las personas a quienes no le correspondía cometieron un acto de irresponsabilidad social grave, sacándole la vacuna a quienes sí se les debería haber aplicado”, afirmó el titular de la cartera de Cultura provincial.

Por su parte, Llonch insistió que el personal de la cartera a su cargo que se vacunó contra el coronavirus lo hizo “en forma personal y desde su propia irresponsabilidad social”, y aseguró que ni él ni los integrantes de su gabinete fueron inoculados. Sin embargo, aseveró que la inclusión de personal de planta permanente o empleados del Ministerio en los listados de vacunación puede explicarse, en muchos casos, por la pertenencia de agentes públicos en la antigua estructura de Educación y Cultura. Es decir que por un error burocrático aparecieron en los listados.

“Las personas que se vacunaron y ahora señalan que no correspondía debieron actuar con responsabilidad ciudadana, ser solidarios y no hacerlo”, objetó el ministro. Y agregó: “El Ministerio nunca pasó una lista y el personal del gabinete no fue vacunado. Quien se vacunó y no le correspondía fue socialmente irresponsable, sabiendo que no estaba bien lo que hacía”.