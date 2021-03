Vacuna contra el coronavirus: ¿cuál es la eficacia de la primera dosis?

Ante la segunda ola de coronavirus, la escasez mundial de vacunas y la aparición de nuevas variantes, el Ministerio de Salud de la Nación recomendó diferir por 3 meses la aplicación de las segundas dosis de las 3 vacunas contra la COVID-19 disponibles en el país. El objetivo es proteger lo antes posible a la mayor cantidad de personas con alguna condición de riesgo y reducir el impacto de las muertes por esta enfermedad.

El consenso para la recomendación se produjo en una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), en la cual las máximas autoridades sanitarias del país adoptaron las recomendaciones de los miembros de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) y del Comité de Expertos que se reunieron esta semana para analizar de manera integral la evolución de la pandemia.

Además, se sugiere - después de los 3 meses de la primera dosis - la aplicación de la segunda dosis en forma escalonada priorizando de manera secuencial a la población de mayor riesgo de enfermedad grave (mayores de 60 y personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo). En cambio, el personal de salud con mayor riesgo de exposición al coronavirus deberá completar el esquema con el intervalo convencional (21 a 28 días).

En aquellas personas con diagnóstico confirmado de COVID-19, de acuerdo a la definición del Ministerio de Salud de la Nación, se propone postergar la aplicación de la primera dosis de vacuna entre 3 y 6 meses después del alta clínica. Y en aquellas personas con diagnóstico confirmado de COVID-19 luego de la primera dosis de la vacuna, postergar la aplicación de la segunda dosis entre 3 y 6 meses posterior al alta clínica.

Nivel de protección



Ante el cambio de estrategia del Gobierno nacional, surge la pregunta: ¿cuál es la eficacia de la primera dosis? ¿Estaré protegido hasta que me apliquen la segunda?

Las 3 vacunas contra el coronavirus disponibles en el país -Sputnik V, AstraZeneca/Oxford y Sinopharm- requieren de 2 dosis para brindar un nivel de protección óptimo.

En el caso de la vacuna Sputnik V, se trata de 2 componentes distintos ya que utiliza 2 tipos de adenovirus del resfriado humano: primero Ad26-S y con un intervalo mínimo de 21 días se inocula una dosis de refuerzo con el otro tipo (Ad5-S). Los estudios publicados indican que la eficacia llega al 73% luego de 18 días recibida la primera dosis y se eleva al 91,4% tras recibir la segunda.

Para la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford la primera y segunda dosis son iguales. Los estudios publicados demuestran que la eficacia de la vacuna es mayor cuando el intervalo entre dosis es más largo. Al recibirla a los 14 días de la primera, la eficacia fue del 63% contra la infección sintomática por SARS-CoV-2, pero al recibirla a las 12 semanas o más, asciende al 82%.

“Basados en la evidencia existente, la vacuna debe ser administrada en 2 dosis con un intervalo de 4 a 12 semanas entre cada una. De hecho, entre 8 a 12 semanas es más recomendable ya que los datos indican que produce una mejor respuesta inmune”, dijo Alejandro Cravioto, presidente del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Reino Unido decidió diferir la segunda dosis para septiembre, con el fin de vacunar a más personas con la primera dosis. Con esta estrategia, ya observaron resultados significativos en la disminución de las internaciones, los casos severos, el contagio y la mortalidad, incluso en mayores de 80 años, según detalló el ministro para el Despliegue de Vacunas contra la COVID-19 de Reino Unido, Nadhim Zahawi.

“En relación a la vacuna de AstraZeneca y Oxford se hicieron estudios en Reino Unido y lo que se vio es que diferir la segunda dosis hasta 3 o 4 meses no tienes compromiso en la eficacia de la vacuna. La campaña impresionante de vacunación en el Reino Unido se basa en este principio”, explicó a Chequeado Jorge Geffner, profesor de inmunología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Conicet.

“La Sputnik V es una vacuna muy parecida a la de Oxford, porque es en base a adenovirus. Nosotros hicimos un seguimiento de 300 profesionales de la salud vacunados con Sputnik V y ya con la primera dosis vimos una respuesta muy importante, produjo anticuerpos en más del 90% de los inoculados. En un escenario de restricción, la estrategia de Argentina es correcta, hay datos confiables en relación a las vacunas de adenovirus para usar 1 sola dosis y postergar -no eliminar- la segunda dosis 3 o 4 meses”, evaluó el especialista.

Dudas con Sinopharm



En cuanto a la vacuna china de Sinopharm, la evidencia científica que respalda la estrategia de diferir la segunda dosis no es tan clara. Los resultados de la fase III de su ensayo clínico aún no fueron publicados en una revista científica. El 30 de diciembre de 2020, Sinopharm anunció a través de un comunicado de prensa que el primer análisis interino de los resultados del ensayo clínico de la fase III mostraron que la vacuna alcanza una eficacia del 79,34%, pero no se especificó a qué niveles llega con una sola dosis.

“Cuando veo los datos que tiene publicados Sinopharm y los pocos vacunados acá, tengo dudas sobre si la estrategia es correcta en el caso de esta vacuna. Tanto Sinopharm como otra vacuna china muy parecida, también a virus entero inactivado, que es Sinovac no tienen publicado los resultados del estudios de fase III. No tengo acceso a esos datos pero imagino que el Ministerio de Salud de la Nación sí los tiene”, sostuvo Geffner.

Chequeado consultó a las autoridades sanitarias sobre la evidencia detrás de la decisión de diferir la segunda dosis en el caso de la vacuna Sinopharm, pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

En el anuncio del cambio de estrategia, se indicó que Salud junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación trabajarán para hacer seguimiento, generando más evidencias o aplicando medidas correctivas si fueran necesarias.