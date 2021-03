Con un paro de docentes en las escuelas públicas, comienzan las clases en la Provincia

En consecuencia, la alianza que se mantenía entre la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) se romperá con el comienzo de clases. Sin embargo, desde la gobernación creen que una parte importante de los docentes públicos no acatará la medida de fuerza que confirmó la asamblea de delegados el miércoles pasado.

Por otra parte, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, explicó horas después del rechazo a la oferta que “fue construida con los sindicatos durante todo el mes de febrero” y afirmó que”«se ubica por encima de cualquier otra” en el país. En cuanto a la votación, Amsafe rechazó la propuesta con un total de 24.331 votantes que optaron por no aceptar el aumento con el 52,02% (12.657 votos) en contra y un 47,58% (11.577 votos) a favor.

Por lo tanto, los maestros afirmaron que se realizará un paro en las escuelas públicas los días 15 y 16 de marzo y anticiparon que ya se votó una medida similar para el 23 y 25 de marzo en caso de no recibir una propuesta superadora. En cuanto a la oferta del Gobierno provincial había sido de un 35%, dividido en un 18% para marzo, 8% julio y 9% septiembre.

Se ponen en marcha los “niveles obligatorios”

Hoy comenzarán las clases presenciales los “niveles obligatorios”: inicial, sala de 4 y 5 años; el nivel primario y nivel secundario en los colegios privados. El delegado de la Regional de Educación III, Gerardo Cardoni, dialogó con Radio Universidad CASTELLANOS, en la previa de este inicio, amén del paro que habrá en las escuelas públicas, que según el propio delegado, “tendrá una alta adhesión”.

Cardoni sostuvo que “Rafaela está preparada para afrontar la vuelta a la presencialidad. Tanto nuestra ciudad como toda la región, ya que la Región III abarca gran parte de todo lo que es el departamento Castellanos y una gran parte del departamento Las Colonias, como así también las instituciones educativas están en condiciones edilicias, estructurales para poder comenzar”, relató el funcionario y añadió que “cuando decimos que están en condiciones nos referimos a las condiciones que nos permite aplicar los protocolos que nos marca el Consejo Federal de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación y la provincia, ya que nos encontramos con instituciones que tienen problemas edilicios de vieja data y se confunde un poco o se tiende a pensar que en esa escuela no se trabajó”, remarcó.

Además, también tendrán su regreso a la presencialidad las universidades. La medida apunta a recuperar el ciclo lectivo de forma cuidada, gradual y progresiva en todos los niveles educativos, respetando protocolos de bioseguridad.

¿Cómo deberán asistir hoy los chicos a los colegios?

Aquellos alumnos que hoy comiencen las clases deberán seguir con los cuidados que en todos estos meses nos han inculcado las autoridades desde las distintas áreas. Llevar y usar barbijo, higienizarse las manos antes de ir y una vez en la escuela, volver a hacerlo. Los establecimiento educativos recomiendan a los padres enviar a los chicos con una mochila con lo necesario y lo básico, ya que menos elementos transporten, menos posibilidades de contagios tendrán.

Recordemos que los estudiantes van a dividirse en burbujas, algo que se ha debatido en la previa, para cuidar la salud de todos, en los tres niveles (inicial, primario y secundario). “Las burbujas son flexibles y nos permiten que, ante algún caso sospechoso, podamos suprimir y pedir que esa burbuja se aísle, evitando el contacto con otros estudiantes del establecimiento”, sostuvo Cardoni.

Además, piden a los padres no agolparse en las veredas, en el momento en el que lleven a sus hijos, salir con tiempo y sostener un cierto orden.

Las actividades que no se podrán realizar

No se llevarán a cabo las actividades de jornada extendida, como desarrollaban habitualmente algunos colegios. Además, no habrá actividades a contra turno y se trabaja de manera muy intensa el poder diagramar y sumar actividades especiales.

Recordemos que serán cinco los momentos a tener en cuenta en la mañana de hoy: el ingreso de los chicos, donde se realizarán el lavado de manos, la desinfección de las zapatillas y mochila; el saludo; izamiento de la bandera y luego se vienen los 90 minutos de trabajo.

En todo lo que es la primaria, se trabajará desde lo afectivo, habilitar la palabra de los chicos, que ellos cuenten sus sensaciones del 2020. Luego llegarán los 30 minutos de recreo, donde las aulas serán desinfectadas y poder ventilarlas.

Luego llegarán los segundos 90 minutos, donde se trabajará sobre pedagógico, que este año será “crucial” y marcará los nuevos tiempos de las escuelas, yendo de la mano con poder construir equipos de trabajos y llevar a cabo tareas transversales, donde se pueda trabajar por bloques o por áreas. Buscarán que todo aquellos que se trabaje en el aula sea más significativo a la hora de llevarlo a la vida cotidiana.