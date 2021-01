"En el COS Atilra, intentamos que las razones económicas no sean un obstáculo insalvable"

Héctor Ponce, Secretario General del gremio de la Industria Lechera y Presidente de la Obra Social; y Oscar Broggi, director de IAPOS; dieron un paso trascendental el 8 de enero de este año al rubricar el convenio para que los afiliados tengan acceso al servicio de radioterapia en el Centro Oncológico Sunchales de Atilra. Es importante mencionar que el acuerdo habilita al tratamiento con el TOMOTHERAPY HDA, pero no al servicio de quimioterapia.

Lamentablemente, los afiliados a PAMI, la obra social más grande de Latinoamérica conformada por jubilados y sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas, ya no tienen acceso a los tratamientos oncológicos en el Centro, porque no se renovó el convenio y el servicio, desde hace algunos meses, no puede prestarse a una franja etaria muy importante como es la de adultos mayores.

Carina Kröhling, integrante del área administrativa afirma que casi desde el principio ,los pacientes que se acercaron al Centro son de los 4 puntos cardinales del país e incluso de paises aledaños como Uruguay y Bolivia. Paradójicamente, Buenos aires fue uno de los puntos demográficos donde también hubo consultas. "Algunas personas se trataron en el COS luego de someterse a otros tratamientos que no le dieron una respuesta satisfactoria. Seguimos abriendo caminos e hicimos un gran avance en estos casi dos años de vida. Actualmente contamos con 30 financiadores de la salud y seguimos sumando día a día para que todas las personas puedan tener acceso a estos tratamientos innovadores".

Con respecto a la capacidad del Centro oncológico para recibir nuevos pacientes, la responsable del sector admisión del COS expresa que "no hay problemas y nos adaptamos a la demanda si es necesario, ampliando nuestro horario. Nosotros estamos al servicio de los pacientes que llegan acompañados de sus familiares en busca de una esperanza y siempre hemos intentado que las razones económicas no sean un inconveniente insalvable".