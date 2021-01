"En el COS Atilra, hemos realizado tratamientos que no se brindan en otro lugar del país o en países aledaños"

El Dr. Cristian Porrato es el Jefe de Radioterapia del Centro Oncológico Sunchales de Atilra donde se encuentra el Tomotheraphy HDA, único por sus características y prestaciones en el país y la región. A casi dos años de su inauguración, explica que hubo una gran innovación en los tratamientos gracias al tomógrafo de radioterapia guiado por imágenes y radiocirugía robótica, acortando notablemente la extensión de las terapias y brindando respuestas a patologías de pacientes que, por sus características, no podían ser tratadas en otro efector de salud de Argentina.

El Dr. Cristian Porrato es el Jefe de Radioterapia del Centro Oncológico Sunchales de Atilra. Oriundo de la ciudad santafesina de Venado Tuerto, realizó junto a un grupo de profesionales, una intensa capacitación en nuestro país y en Estados Unidos para poder manejar la joya del efector de salud: el Tomotheraphy HDA, único por sus características y prestaciones en el país y la región. Este equipamiento cambia totalmente el concepto de la administración de los tratamientos de radioterapia ya que, se posiciona a los pacientes y se entrega la dosis de radiación guiada por imágenes y en movimiento, lo que le permite delimitar y optimizar las planificaciones logrando una mayor protección de los órganos sanos circundantes a las lesiones a irradiar.

Para el manejo del tomógrafo de radioterapia guiada por imágenes y radiocirugía robótica, que ataca en forma precisa y exacta los tumores, no solo se necesita el área médica, sino también un área física que es responsable de los cálculos y las verificaciones; y el sector técnico que se encarga del manejo del equipo y están en contacto con el paciente. Todas las áreas mencionadas se encuentran interactuando permanentemente.

"En el COS hay dos equipos: el Tomotherapy que es la vedete del Centro; y el equipo humano que está al mismo nivel de jerarquía que el aparato, un tomógrafo con rayos incorporados que posibilitan brindar tratamientos convencionales pero también efectuar re irradiaciones e irradiaciones en áreas que otros equipos no pueden tratar" explica el Jefe de Radioterapia. "En estos casi dos años de vida, fuimos innovando en los tratamientos. Hemos logrado acortar notablemente la duración de la terapia. Tratamientos que usualmente se extienden por 15 días, los hemos reducido a una sesión de 20 minutos en un solo día. Y hemos podido dar respuesta a pacientes que en Argentina o en países aledaños no pudieron hacerlo porque no contaban con esta tecnología de vanguardia".

Es importante mencionar que el COS Atilra cuenta, además, con el servicio de "Hospital de Día" para la administración de quimioterapia, posibilitando realizar tratamientos de radioterapia concomitantes con quimioterapia sin la necesidad de movilizar al paciente hacia otra institución.

"Quiero resaltar la calidad de nuestro equipo multidisciplinario conformado por oncología, radioterapia, clínica médica, cirugía, sicología y nutrición para brindarle un tratamiento integral al paciente. Y también el aspecto humano, porque intentamos acompañarlos y contenerlos en un momento sumamente complejo de su vida" expresa Porrato.

"Nos han llegado comentarios que ponen en duda nuestro servicio de radioterapia - afirma. Está ese mito que si no se hace en una ciudad de grandes dimensiones, no tiene suficiente calidad. Nosotros estamos al mismo nivel que cualquier centro oncológico en Sudamérica y también podemos compararnos a nivel global. Somos monitoreados permanentemente por profesionales de Buenos Aires y de Estados Unidos. Cualquier anomalía como un bajón de luz ya es verificado por ellos para saber que está sucediendo acá".

"La prioridad de Atilra es brindar servicios de salud a quien lo necesite más allá de su cobertura médica. Y el acortamiento de los tratamientos hace que estemos capacitados para recibir mucho más pacientes. Por lo tanto, no duden en contactarse con nosotros que agotaremos todos los medios necesarios para que puedan recibir el tratamiento que necesitan" culminó el Dr. Cristian Porrato.