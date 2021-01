"La vacunación para docentes no es obligatoria pero el Estado debe garantizarles el acceso"

La ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero explicó que "quien libremente decida no vacunarse, no va a estar eximido de cumplir con su trabajo ni va a ser un condicionante para el despliegue de los dispositivos de dictados de clases".

Si bien aún no se puso una fecha para el comienzo de la campaña de vacunación para docentes y asistentes escolares en la provincia de Santa Fe, luego de que a nivel nacional se los considerara grupo prioritario para recibir la vacuna, al igual que los trabajadores de salud, desde la cartera de Educación de la provincia se refirieron a este tema y fue la misma titular, Adriana Cantero quien en un acto de entrega de aportes a distintas instituciones educativas dijo: “La Argentina ha decidido que unos de los grupos prioritarios para el proceso de vacunación sean los docentes y los asistentes escolares y el caso de nuestra provincia se incluye en la línea «Escuelas Seguras» y por lo tanto estamos trabajando junto al Ministerio de Salud, decidiendo en todo el territorio provincial, dónde deberán estar habilitados los centros de vacunación. En estas decisiones también vamos a participar a los gremios docentes”.



Cantero aclaró que la vacunación “no es obligatoria pero el Estado provincial está obligado a garantizar el acceso a la vacunación. Creemos que es una apuesta para mejorar las condiciones en las que vamos a trabajar y desplegar nuestra vida cotidiana”. Y agregó que “aquel que libremente decida no vacunarse no va a estar eximido de cumplir con su trabajo ni va a ser un condicionante para el despliegue de los dispositivos de dictados de clases. La expectativa es que, teniendo esta posibilidad, la mayor parte de los docentes y asistentes escolares acceda a su vacunación en pos del cuidado de su propia salud, la salud de sus compañeros y de los chicos".

Sistema bimodal

Ya a comienzo de la semana, la titular de la cartera había confinado que los alumnos volverían a la aulas el 17 de febrero. En una primera etapa para los grupos prioritarios de séptimo grado y quinto o sexto año del secundario, que deben completar su nivel, el resto comenzará el 15 de marzo a través de un sistema bimodal, es decir que una semana las clases serán de manera presencial y otra virtual y que esto ya fue presentado ante el Consejo Federal de Educación, que fue aprobado y cuando el ministro (de Educación de la Nación, Nicolás) Trotta visite Santa Fe, van a hablar sobre el formato posible y las alternativas para arrancar el año recuperando presencialidad.

"Se trabajará además con grupos de ocho o nueve chicos, y hasta 15 alumnos por curso, según las dimensiones de las aulas en cada escuela”, aclaró la funcionaria.