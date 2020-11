Los mejores juegos en línea del 2020

FORTNITE

Increíble que un juego de este éxito sea además gratuito. El estudio de Epic Games rompió un techo de cristal con este juego que es hoy en día el juego en línea más jugado del año. El objetivo es acabar con el resto de los jugadores del mapa hasta ser el último en pie. Quizás lo más llamativo del juego haya sido el componente de los gráficos, con un estilo caricaturesco que es apelativo a todas las generaciones, y la creatividad de las armas, desde martillos gigantes hasta sierras, pasando por todo el arsenal clásico de armas de fuego.

Otro aspecto del juego es la construcción. Puedes aventurarte en la construcción de paredes, estructuras y objetos que te ayudarán a protegerte o te darán una mejor visión del campo de batalla. Pero no te distraigas, porque la acción de este juego es constante, y en cualquier momento puede salir un jugador de entre los matorrales.

POKÉMON GO

El fenómeno del 2016 sigue siendo un favorito entre los adeptos a los juegos de smartphone. Pese a haber tenido una baja de popularidad después de su lanzamiento, las últimas actualizaciones mejoraron la experiencia general del juego. Se agregaron eventos especiales de temporada (verano, Halloween, Navidad, etc.) y, claro, una lista extensa de Pokémon se sumó al juego a lo largo del tiempo.

El llamado “replay value” o valor de repetir el juego es muy alto, ya que prácticamente no tiene fin, y el objetivo de conseguir todos los Pokémon y hacerlos evolucionar te mantiene pegado al móvil cada vez que sales de casa. Este es un gran valor añadido que aporta, ya que es el único juego en esta lista que obliga al usuario a salir de las cuatro paredes de su casa para explorar el mapa.

CASINOS EN LÍNEA

Otro de los grandes ganadores del año en cuanto a volumen de adeptos son los juegos de casino en la web. Basta con ver la gran cantidad de plataformas que hoy en día ofrecen este tipo de ocio para entender el éxito que está teniendo el sector. Una de las claves del auge de estos juegos es la posibilidad de tener una experiencia lo más parecida al casino real desde la comodidad de tu casa. Las modalidades más jugadas este año fueron el poker, la ruleta, los tragamonedas y uno de los favoritos de las mesas del blackjack online.

Lo que tienen las versiones en línea de casino que no encuentras en uno físico son las tiradas gratuitas, las rondas bonus, los multiplicadores y decenas de modalidades más que hacen de las apuestas no solo más divertidas, sino más dinámicas también. La mayoría de las plataformas también te ofrecen ofertas de bienvenida a las que tienes que estar pendiente para elegir la que más se adapte a lo que buscas.

CALL OF DUTY: VERSIÓN SMARTPHONE

El ‘shooter’ por excelencia de las consolas llegó a nuestros dispositivos móviles con su versión para el smartphone y fue todo un éxito. Ya se convirtió en el mejor juego de tiros en un celular en poco tiempo, pero no se esperaba menos del estudio de Activision, que exportó todo el conocimiento de sus juegos de consola a la pantalla chica.

La jugabilidad es perfecta, la velocidad del juego es muy buena incluso en smartphones que no son de última generación, y los controles son muy intuitivos. El juego tiene un modo de juego de Zombies, el tradicional multijugador y un “battle royale”, y todo esto siendo completamente gratuito, lo que lleva a convertirlo en incluso más atractivo que su versión de consola.

AMONG US

Si tuviéramos que quedarnos con un ganador este año 2020 sería el Among Us sin lugar a duda. En la plataforma Steam (en donde el juego cuesta 5 dólares, pese a ser gratuito en móviles) cuenta con más de 500,000 jugadores. Esto lo convierte también en uno de los juegos más rentables del año. Pero no te preocupes, porque la versión gratuita de móvil es igual que la de pago, salvo por la oferta de disfraces de los avatares, que es menos extensa.

Es un simple juego de deducción en el que pueden jugar hasta 10 jugadores que tienen que descubrir al asesino entre ellos, mientras van realizando tareas. Un juego muy entretenido que explotó los streamings de Twitch en el que vimos desfilar a una multitud de personalidades jugando al Among Us.