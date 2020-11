SADOP: "En diciembre no empiezan las clases presenciales"

"No están dadas las condiciones sanitarias en la ciudad de Santa Fe ni en la mayoría de las localidades de la provincia", remarcó Bayúgar que además agregó que "si en alguna escuela están dadas las condiciones sanitarias, el Representante Legal, las directivas y el personal docente deberán acordar cómo se lleva adelante la revinculación pero el primero de diciembre no empiezan las clases presenciales, eso tiene que quedar claro".

Además aclaró que en ninguna escuela privada santafesina están los cuadernillos del Ministerio de Educación para repartir a las alumnas y alumnos por lo tanto "no están dadas las condiciones sanitarias y por otro lado, no tiene objeto porque no está el cuaderno que supone ser el elemento mediante el cual revincular pedagógicamente a los alumnos y docentes, por lo tanto hay que comprender y tener en claro que las sugerencias que expresa la circular del Ministerio de Educación no son para este momento".