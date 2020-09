Ciclo de encuentros online para emprendedores: "Cómo iniciar mi propio negocio"

El espacio de trabajo Compromiso, del cual el diputado provincial Pablo Pinotti es uno de los principales referentes, ha organizado una serie de encuentros para emprendedores junto al especialista en marketing digital José Aviazzi.

“El objetivo de estas charlas es abordar temas de emprendimiento y mentalidad, no sólo a la hora de crear un negocio sino también de llevarlo a cabo alineado al estilo de vida que querés vivir” explicó Aviazzi. Y se preguntó: “¿Por qué es importante asistir? Porque vamos a hablar de emprendimiento y marketing digital. Específicamente de cómo iniciar o potenciar tu negocio en este contexto de crisis y pandemia”

Los encuentros son libres y gratuitos, y se realizarán online a través de la plataforma Google meet. Para solicitar el link de acceso, se puede consultar vía email a [email protected] o en las redes del diputado Pablo Pinotti.

LOS ENCUENTROS

Serán cuatro encuentros, todos a partir de las 19:30 horas. El primero será el próximo lunes 28 Septiembre y el tema que se abordará será “Cómo descubrir qué es lo que te motiva e identificar tu misión y visión del emprendimiento”. Los próximos serán: lunes 5 octubre (“Como crear tu producto para emprender tu propio negocio”; lunes 12 (“Cómo identificar tu cliente ideal para vender más en tu negocio”) y lunes 19 (“Conocé las claves y las mejores estrategias para vender online”).

EXPOSITOR

José Aviazzi tiene 29 años y nació en Rafaela, ciudad donde vive hoy. Se considera un “emprendedor, autodidacta apasionado por las ventas, el marketing y el desarrollo personal”. Durante 9 años trabajó en el mundo corporativo de las ventas, no sólo vendiendo sino también entrenando a otros vendedores. “En este proceso me di cuenta que la mayor cantidad de ventas ya no se hacían puerta a puerta. Desde entonces, me especializo en Marketing y ventas online” contó.

#COMPROMISO es un espacio de encuentro y participación, físico y virtual orientado a la producción de proyectos innovadores y transformadores, basados en el trabajo colaborativo y colectivo para encontrar soluciones a problemáticas de interés común.