Dólar ahorro: los argentinos ahora pagarán impuesto del 30% y retención por ganancias del 35%

El Gobierno está decidido a controlar la sangría de dólares y la pérdida de reservas. Por ello, durante la tarde del martes, el titular del BCRA brindó una conferencia de prensa donde anunció las nuevas limitaciones.

En conferencia de prensa, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, anunció que la AFIP establecerá una retención de impuesto a las ganancias del orden de 35% para dólar ahorro y pagos con tarjetas al exterior.

Detalles claves de esta medida:

1. Será efectiva a partir de este miércoles 16 de septiembre.

2. Quien compre dólar ahorro abonará el 30% de Impuesto PAIS y, además, sufrirá la retención de Ganancias del 35%.

3. Los funcionarios aclararon que los dos porcentajes se aplican simultánemente sobre el precio del minorista. A valores de hoy, el dólar ahorro quedará en $130,77.

4. En paralelo, el ahorrista que no paga Ganancias tendrá que pedir reintegro a la AFIP al fin del año fiscal.

Detalles de la medida

"La percepción tendrá una alícuota del 35%. Alcanzará a las compras de moneda extranjera para atesoramiento así como a las compras con tarjeta de crédito y débito que sean canceladas en moneda extranjera. La medida recae sobre todas aquellas operaciones alcanzadas por el Impuesto PAIS. La percepción se calcula sobre el monto en moneda extranjera de la operación (sin contar el Impuesto PAIS)", indicaron fuentes de AFIP.

Cuando los anticipos realizados por un individuo superen el monto correspondiente a ingresar por Ganancias y Bienes Personales, el excedente será reintegrado. Aquellos monotributistas, trabajadores en relación de dependencia y jubilados que realizan compras en moneda extranjera pero que no están alcanzados por los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales podrán solicitar el reintegro de la percepción.

A modo de ejemplo, explicaron que "cuando una persona adquiera a través de Internet bienes en el exterior por una suma equivalente a 100 pesos, la tarjeta le realizará una percepción de 35 pesos a cuenta del pago de Ganancias y/o Bienes Personales. El pago del contribuyente también se verá alcanzado por el Impuesto PAIS que, en este caso, será de 30 pesos. Así, el monto total que figurará en la tarjeta será de 165 pesos de los cuales los 35 pesos correspondientes a la percepción podrán imputarse al pago de Ganancias o Bienes Personales y, cuando el contribuyente no esté alcanzado por estos impuestos podrá solicitar su devolución".

"El sistema de percepción se instala a partir del reconocimiento de la existencia de capacidad de ahorro entre un sector de los contribuyentes que, entre otras operaciones, compra dólares para atesoramiento. La decisión permite adelantar ingresos tributarios para hacer frente a las necesidades presupuestarias que plantea la emergencia sanitaria", indicaron fuentes de la AFIP.

Nuevo cepo "extremo"

Además de esta nueva retención a cuenta de Ganancias, el BCRA fijó otras limitaciones al dólar ahorro:

1. Controlarán la apertura de cuentas en dólares

"El BCRA va a establecer claramente cuáles son las condiciones para la apertura de cuentas bancarias en dólares. Hasta ahora los bancos venían aplicando la debida diligencia simplificada. Esto tiene sentido para la primera cuenta en pesos pero no para las cuentas en dólares. Lo vamos a clarificar. La persona que abre una cuenta en dólares va a tener que demostrar ingresos propios como para poder ahorrar en moneda extranjera", indicó el titular de la entidad.

2. No se podrá abrir una cuenta si se cobra plan social

Quienes abran cuentas en dólares no pueden ser beneficiarios de ningún plan social que de el Gobierno (ni los de antes ni los de después de la pandemia).

3. Compras con tarjeta en el exterior, a cuenta de dólar ahorro

Los pagos que se hagan con tarjeta de crédito en el exterior van a ser a cuenta de la posibilidad de adquirir dólar ahorro. No hay límite para la compra con tarjeta de crédito pero esas compras van a ser a cuenta de futuras compras de dólar ahorro.

Por ejemplo, si alguien compra por con tarjeta por u$s1.000 no va a poder comprar dólares en el mercado de cambios por 5 meses.

A través de un comunicado, el BCRA señaló que este pack de medidas se proponen "mantener el cupo de 200 dólares mensuales vigente, pero desalentando la demanda de moneda extranjera que realizan las personas humanas con fines de atesoramiento y gastos con tarjeta".

El Gobierno busca frenar la sangría de reservas con nuevas restricciones al dólar ahorro.

Alarma por la caída de reservas



La medida se toma como parte de un nuevo paquete de restricciones en un contexto de creciente demanda de dólar ahorro, que alcanzó tal magnitud que impacta fuertemente en las menguantes reservas del Banco Central.

Cada mes que pasa, aumenta la demanda de dólares. En julio, fueron 3,9 millones de personas las que se llevaron 753 millones de dólares, y en agosto se calcula que unos cinco millones de ahorristas particulares se llevaron 1.000 millones de dólares, en su mayoría de las reservas del Banco Central. A este ritmo, en septiembre se estima que la demanda podría superar los 1.200 millones.

Y entonces, en la city, la pregunta recurrente es: ¿hasta cuándo aguantarán las reservas del Central para seguir vendiendo dólares a los millones de ahorristas que quieren sacarle al Central 200 dólares baratos por mes? ¿Cuál es el verdadero nivel de reservas disponibles?

Los más alarmistas aseguran que apenas alcanzan para abastecer el mercado durante tres meses. Otros, más moderados, señalan que tal vez el Central tenga reservas para venderle dólares a los ahorristas durante cinco o seis meses. En cualquier caso, eso marcó la inevitabilidad de nuevas restricciones.

Aunque también están quienes aseguran que no hay que preocuparse, que todos los activos del Central pueden ser convertidos en dólares si las autoridades se ponen creativas, y que la gran demanda de divisas por parte de los particulares no debe ser una preocupación.

Para comenzar hay que mirar los datos. Según información del propio Banco Central el 2 de septiembre pasado las reservas del estaban en 42.640 millones de dólares, 2.199 millones menos que el primer día de este año, cuando llegaron a 44.839 millones de dólares. Claro está que no todas las reservas están disponibles, y menos aún para salir a vender dólares en el Mercado Único y Libre y de Cambios (MULC), que es donde se compran los dólares a precio "solidario", es decir, a la cotización oficial más el 30% del impuesto PAIS.

Los economistas no siempre coinciden al calcular qué porcentaje de las reservas es de "libre disponibilidad", ya que cada uno descuenta de diferente manera los distintos ítems que componen los activos de las reservas del Banco Central. Y por ende, cada uno llega a diferentes cifras de lo que hay realmente "disponible" en las reservas de la autoridad monetaria.

Cuentas inquietantes



Así, para Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de la consultora EcoGo, las reservas netas del Banco Central son 6.252 millones de dólares. Según las estimaciones realizadas por la consultora que dirige la economista, se llega a esa cifra luego de restarle a las reservas totales unos 11.584 millones de dólares que corresponden a los encajes por los depósitos, sumados a los 19.010 millones de dólares que corresponden al swap con China.

Luego, hay que restarle también los préstamos del Banco de Basilea que son unos 3.516 millones de dólares y también los pases con Sedesa (que suman 1.650 millones de dólares), unos 227 millones de dólares remanentes y alrededor de 400 millones de dólares de Repo Billetes. Así, lo que restan son 6.252 millones de dólares, que corresponden a las reservas "netas".

En el cálculo elaborado por la consultora EcoGo no se descuentan ni el oro que está en las reservas del Banco Central -y suma 3.912 millones de dólares- ni los Derechos Especiales de Giro (DEGs, como una moneda del FMI) que suman 449 millones de dólares. Si los descontaran, las reservas líquidas del Central apenas si sumarían 1.891 millones de dólares.

"No tenemos reservas suficientes para perder 1.200 millones de dólares por mes si la velocidad de la demanda de dólares se acelera", aseguró Marina Dal Poggeto tras explicar su decisión de tomar como base de cálculo "las reservas netas, porque son las reservas propias del Banco Central". A lo sumo, esas reservas netas durarían cinco meses a este ritmo de demanda de dólares.

Para Jorge Neyro, de la consultora ACM, si la demanda de dólares sigue creciendo "no llegaremos a cuatro meses con este nivel de reservas". Y añadió: "Estamos realmente complicados, porque o entran más dólares -algo que en esta época del año no ocurre porque no hay una fuerte liquidación de exportaciones- o se frena la demanda, algo que el Gobierno no parece estar dispuesto a hacer".

Las cuentas de la consultora ACM señalan que las reservas netas hoy suman 8.826 millones de dólares, pero las "reservas netas líquidas" (es decir, cuando se les descuenta el oro y los DEGs) son de apenas 2.677 millones. Por eso, Neyro asegura que a este ritmo no alcanzan ni para abastecer la demanda de los próximos tres meses.

Más optimista se mostró Gustavo Neffa, analista de Research for Traders, quien consideró que "las reservas de libre disponibilidad no sólo deben incluir el otro sino también los depósitos de los organismos internacionales". Así, para él las reservas propias y de libre disponibilidad del Banco Central suman 10.761 millones, en base a datos del 10 de agosto pasado.

"En realidad, cuánto durarán las reservas depende del flujo de dólares que ingrese, no es algo estático", señaló Neffa. Y aclaró que "hay que tener en cuenta un elemento importante: la deuda en dólares ya fue renegociada y el Gobierno no tiene grandes vencimientos en dólares en los próximos meses, con lo cual la verdadera demanda viene por el lado del dólar ahorro".

En ese sentido, el analista de Research For Traders, consideró que desde el Gobierno "algo van a tener que hacer, porque cada día son más los que quieren sacarle 200 dólares baratos al Banco Central y la pérdida de reservas es realmente importante, aunque aún no sabemos bien qué medida podrían tomar".







