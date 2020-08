Nuevo apagón educativo por 48 horas de los docentes

Los docentes de la provincia de Santa Fe retoman este miércoles y jueves las medidas de fuerza, cumpliendo la segunda semana de paro. La semana anterior también se dio un «apagón virtual» por 48 horas con una total aceptación y mostrando el claro rechazo del sector hacia la forma de discusión paritaria que la Provincia lleva adelante y que en este punto no solo involucra a los docentes sino también a todo el sector público.

Este nuevo paro de 48 horas será la quinta medida de fuerza de los docentes en lo que va del año.

La semana anterior a través de un comunicado de AMSAFE se daba cuenta de que la imposición por decreto de manera unilateral de bono en forma de suma fija de carácter no remunerativo y no bonificable representaba el avasallamiento de las paritarias e insistían en que el ámbito paritario es «un derecho que los sindicatos santafesinos hemos conseguido con años de lucha, militancia y compromiso, siendo la herramienta que la democracia da a trabajadores para debatir y acordar sus derechos laborales, esencialmente el salario».

Desde este miércoles y hasta el jueves, se llevará adelante el segundo paro desde el reinicio de las clases en esta segunda parte del año. Lo concreto es que más allá de saber sobre las medidas de fuerza, no se dio a conocer el llamado de la Provincia para seguir discutiendo por paritarias salariales y de condiciones de trabajo.

Desde Amsafe se considera de «gravedad institucional» la no discusión de paritarias y la toma unilateral de decisiones por parte del Gobierno Provincial, no sólo con la entrega del bono, sino también recayéndole sobre aquella medida de suspender la paritaria, también de forma unilateral en el principio de la pandemia.

«El respeto a la normativa, la apertura al diálogo, el reconocimiento de los actores sociales y la respuesta del Estado ante el reclamo de sus agentes, son pilares esenciales de la convivencia social», indicaron desde el gremio.

Además, reconocen desde el gremio que nadie escapa de la situación de emergencia que vive la Provincia a causa de la pandemia de Coronavirus. Pero no es menos cierto que el Estado funciona y puede dar atención a la ciudadanía en esta contingencia extrema gracias al trabajo a toda hora y bajo condiciones muy duras de parte de trabajadores provinciales.

«Los trabajadores santafesinos han puesto toda su capacidad y compromiso al servicio de la atención de la emergencia. De parte del Gobierno sólo han recibido una cerrada postura basada en el cierre unilateral de las paritarias y el congelamiento salarial. No esperamos aplausos ni mensajes de aliento. Esperamos una política pública basada en el respeto de quienes son servidores públicos que exponen su intimidad, su integridad, su salud y el bienestar familiar para garantizar la presencia del Estado con la ciudadanía, especialmente la más necesitada: nuestra niñez, nuestros abuelas y abuelas, nuestros enfermos y cualquier santafesino que necesite nuestra actividad».

Los docentes en todo momento manifiestan que igual, pese a no haber obtenido lo buscado en las distintas mesas paritarias, continuaron poniendo recursos propios de movilidad, conectividad, servicios y demás requerimientos que la emergencia demandaba para ser atendida, mientras que «de parte del Gobierno sólo hemos recibido negativas, dilaciones y excusas», manifestaron desde AMSAFE.

«Llegó el momento de decir basta. Demandamos la urgente reapertura de paritarias para todos los sectores con una discusión salarial seria, realista y acorde a las necesidades que el contexto impone. La experiencia de los bonos unilaterales es propia de una época donde la marca era la flexibilización laboral, los recortes y el ajuste sobre los salarios. Los sindicatos peleamos mucho para salir de ese modelo destructivo y no vamos a convalidar el uso de estas herramientas. Los trabajadores de Santa Fe también estamos en emergencia. El Gobierno debe dar las respuestas», finalizó el comunicado.

Bono a reemplazantes

La semana anterior, el proyecto de ley que plantea el pago del bono a reemplazantes obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores de la Provincia, por lo que el proyecto volvió a Diputados para ser dabatido nuevamente.

Desde el inicio de la pandemia, AMSAFE reclama este pago para docentes reemplazantes de toda la Provincia. Así lo exigen al Gobierno Provincial, a quien responsabilizan por no dar respuestas concretas ante el reclamo de trabajadores de la educación.

«Insistimos en que el tratamiento de este proyecto y su aprobación deben ser inmediatos, porque la preocupante situación que atraviesan los docentes reemplazantes no puede espera» finalizaron desde el gremio docente.