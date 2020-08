Queja del Frente de Todos Sunchales por la suspensión como prestadora de PAMI de Clínica 10 de Septiembre

Una nota enviada a funcionarios y legisladores provinciales y nacionales, al Concejo Municipal y a autoridades de PAMI manifiestan su profunda disconformidad respecto a la reorganización de la atención médica para afiliados de la obra social de los jubilados y pensionados, a raíz de la no continuidad en la prestación en el efector de salud de ATILRA. Afirman que no existió negociación alguna para renovar el convenio y que la derivación de 2100 personas mayores a un solo nosocomio de la ciudad no garantizan el servicio prestacional.

A continuación, transcribimos íntegramente la misiva:

"De nuestra mayor consideración:

Los militantes de las agrupaciones miembros del FRENTE de TODOS, queremos manifestar nuestra más profunda disconformidad y sentar posición ante las medidas anunciadas por la Directora provincial de PAMI, Jorgelina Casineri y Fernando Cattaneo jefe de la Agencia PAMI Sunchales, respecto de la reorganización de la atención médica para afiliados, a raíz de la no continuidad de Clínica 10 de Septiembre como prestadora de la Obra Social PAMI.

En primer lugar nos preguntamos si se agotaron las instancias de diálogo y negociación para renovar el convenio entre PAMI y la Clínica 10 de Septiembre que terminó el 1 de mayo.

La información por nosotros recabada, indica que esto no sucedió. Que PAMI no respondió la carta documento que formalmente - y como corresponde- se envió desde Clínica 10 de Septiembre, al término del plazo del contrato; y tampoco lo hizo en los 90 días posteriores que se prevén, también por contrato.

La Directora Provincial de PAMI nunca se reunió con los directivos de la Clínica 10 de Septiembre. Vino a Sunchales directamente a hacer el anuncio de “reubicación “de los 2100 afiliados de PAMI. Y sin embargo, en el anuncio público (que puede volver a verse en las redes) ambos funcionarios -Directora Provincial y Jefe local de PAMI- hablaron reiteradamente de una decisión unilateral de la Clínica. Es decir: todo indica que han faltado a la verdad.

En segundo lugar, dicha Clínica ofreció durante más de 10 años todo tipo de especialidades médicas, servicio de urgencias; internaciones (para lo cual todas las habitaciones cuentan con oxígeno), estudios realizados con equipamiento de alta calidad (tomógrafo; rayos x; angiotomografía, hemodinamia, etc) salas de terapia intensiva; unidad coronaria; quimioterapia y tratamiento oncológico con un equipamiento único en el país: TOMO THERAPY HDA.; etc. Y ha sido su impronta el compromiso constante y creciente con la comunidad en todos los ámbitos.

Desde el 1º de septiembre –según los anuncios realizados por funcionarios del PAMI- 2100 jubilados serán derivados al otro efector de salud de la ciudad (Clínica Sunchales); sumándose a los que ya se atienden ahí. Con lo cual no sólo dejarán de acceder a todo lo antes mencionado, sino que se verá comprometida la posibilidad de obtener un turno para hacer una consulta médica. Y no solo a los jubilados, sino a todos los demás pacientes.

Algunos datos objetivos que respaldan nuestras afirmaciones: la capacidad física (sólo 8 habitaciones para internación, no todas las camas disponen de oxígeno) clínica; la condición de su equipamiento; el número de sus recursos humanos ( de ninguna manera cuestionamos su calidad) y la cantidad de pacientes jubilados. Será prácticamente imposible brindar atención adecuada en tiempo y forma. Sabemos que actualmente ya se encuentra colmada en su capacidad prestacional.

Todo esto sin mencionar que si no se logra el traspaso de un jubilado/a este efector de salud local, deberá acudir a otras localidades. ¿Han pensado en el trastorno que implica el traslado para personas mayores que en muchas ocasiones no pueden desenvolverse solos, o que no cuentan con medios de traslado propios y/o adecuados? ¿Han tenido en cuenta que todo esto se agrava por la actual situación de pandemia que impide contar con servicio interurbano de trasporte colectivo; como así también movilizar a este grupo etéreo de riesgo? Agréguese a esto la situación de tramitar autorizaciones on-line para cuyo efecto muchos carecen del dispositivo necesario y/o del conocimiento para generarlas; y/o de personas que las realicen en su lugar. Y súmense los costos que deberán afrontar en traslados que –en muchos casos- no estarán al alcance de las posibilidades de muchísimos jubilados.

A este panorama agregamos el siguiente dato: los tratamientos oncológicos que se realizan en el edificio nuevo de la Clínica (sito en calle San Juan), no formaban parte de la cápita, sino que se accedía a ellos con órdenes de prestación. PAMI no autorizará más órdenes de prestación para tales tratamientos, y los afiliados de Sunchales deberán irse a Rafaela o Santa FE o donde sea que los brinden y estén dentro de los nuevos convenios hechos por PAMI.

A estas alturas de la nota, quienes hemos vivido en los 90 empezamos a tener feos recuerdos.

Consideramos que las medidas anunciadas por la Directora provincial de PAMI y por el Jefe de Oficina Local, están profundamente reñidas con una de las banderas fundamentales del peronismo, que es la JUSTICIA SOCIAL y, además van en sentido contrario a las políticas nacionales.

Seguramente hay razones económicas involucradas en esta situación dado el incremento de los costos de las prestaciones. Por eso era necesario el diálogo y la negociación, y eso le compete y corresponde al/ los funcionarios de PAMI; que se limitaron a sugerir " que la atención funcione como en los demás lugares" (o sea: que se ofrezcan dos turnos de tomografía por mes para PAMI y al que le toca le toca; o tres prótesis por mes y al que no le tocó que espere, etc.)

Tampoco han dado explicaciones respecto de cifras. La cápita de PAMI para la atención de sus afiliados era de $600. Con eso el afiliado accedía a todos y cualquier servicio (consultas, tratamientos, estudios, laboratorio, etc.) según el convenio que tenían con Clínica 10 de Septiembre. Cabe una primera pregunta: ¿es igual- menor - o mayor, la cápita que se acordó con Clínica Sunchales? ¿y para cuáles servicios de atención médica? Debería explicarlo el Jefe de la Agencia Local de PAMI. Pero es lícito conjeturar que “funcionando como funcionan todos”, estaríamos ante un ingreso líquido para el nuevo - y único posible- efector de salud en la ciudad, por una digamos mínima capacidad de atención para los jubilados.

Por todo lo expuesto reiteramos que de ninguna manera respaldamos las medidas anunciadas por PAMI para este caso. Recordamos a las autoridades y funcionarios de PAMI que su deber es velar por los intereses de los jubilados, y pedimos tengan a bien rever las medidas y realizar todas las gestiones necesarias para garantizar un servicio de salud acorde con las necesidades propias de las y los jubilados y sus derechos como personas.

Como agrupaciones militantes, no sólo no apoyamos las medidas anunciadas por los funcionarios provinciales de PAMI, sino que, nos disponemos a colaborar con los/las jubilados/as en la empresa de difundir esta situación hasta donde esté a nuestro alcance, en busca de una solución digna, respetuosa y transparente".

FRENTE DE TODOS SUNCHALES