Los clubes del Regional Amateur y de Ligas del Interior retomarán los entrenamientos el 7 de septiembre

Ayer se oficializó que los equipos que compiten en el Regional Federal Amateur retornarán a las prácticas el próximo 7 de septiembre, siempre y cuando la pandemia de coronavirus así lo permita. Dicha habilitación también extiende para las Ligas del Interior del País, entre ellas la Liga Rafaelina de Fútbol.

El reinicio de actividades estará condicionado a la observación de un protocolo aprobado por las autoridades sanitarias nacionales, cuyo propósito único es garantizar la salud de todos los actores del fútbol, el que será de aplicación en todas las categorías y divisiones que integran el universo del fútbol federado.

No obstante, quedan de por medio algunas cuestiones pendientes en el tema sanitario que se irán resolviendo sobre la marcha. El Despacho menciona que "deberán observar y acreditar la aplicación de los protocolos dispuestos por AFA y las autoridades sanitarias. Que, asimismo, en el entendimiento de que el cumplimiento del protocolo requiere de un esfuerzo económico que no todas las instituciones podrán afrontar, para el corriente año 2020 no tendrá vigencia la obligatoriedad que pesa sobre las Ligas de organizar al menos un torneo oficial (art. 12º inc. XVII RGCF), reservando en el ámbito de autonomía de la que gozan las ligas la decisión de programar los entrenamientos y el reinicio de las competencias a partir de la citada fecha. Que, respecto al Torneo Regional Federal Amateur, organizado por este Consejo Federal, corresponde adoptar idéntico temperamento".

Agrega, que "en tal sentido, se autoriza a los clubes que se encontraban en competencia del TRFA al momento de la suspensión, a retornar a los entrenamientos a partir del día 7 de septiembre de 2020, siempre que se cumpla con los protocolos aprobados por AFA y las autoridades sanitarias de la Nación. Que, en igual sentido, aquellos clubes del TRFA que se vean imposibilitados a reiniciar los entrenamientos y en consecuencia participar eventualmente en lo que resta de competencia del TRFA, deberán informar al Consejo Federal de tal circunstancia, quedando exento de cualquier pena disciplinaria".

También aclara que "en ese orden de ideas, la programación del TRFA quedará sujeta a las posibilidades de los clubes participantes y a las condiciones que imponga la coyuntura de la pandemia COVID-19 por la que atraviesa el país".

Ante ello, Fabián Zbrun, presidente de LRF, emitió a modo de ‘parte’ un mensaje al respecto: “Es oficial, AFA autoriza a todos los clubes a volver a las prácticas a partir del 7 de septiembre, estamos a un poco más de 20 días. Ahora, después de esto van a llover preguntas de los deportistas, los técnicos, la prensa misma, de cómo sigue. Pido más tranquilidad que nunca”. Y luego agregó: “Nosotros, con la gente del Consejo Federal y la Federación Santafesina vamos a tener una reunión, nos dijeron el fin de semana que viene. Nuestra reunión de Concejo es el próximo martes y veremos cómo se van dando las cosas, comenzaremos a charlar”.

Con respecto a ello, Zbrun fue claro: “Esta permitida la práctica, no la competencia. Ya se puede ir pensando en alguna competencia pero hay que tener en cuenta, y tener cuidado con el presente, en nuestra provincia se está complicando día a día, pero hay que estar tranquilos, hay que charlar, ir viendo”.