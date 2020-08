El sector lechero le exige a Videla “cumplir” con un documento que firmó en 2003

A casi dos meses de la designación, el nuevo director nacional de Lechería tuvo el primer encuentro oficial con productores, convocado por la provincia de Santa Fe. Este miércoles, la lechería santafesina puso sobre la mesa un documento elaborado en 2003 que recorrió despachos hasta el 2020 pero que no tuvo grandes avances y que, según indican, podría darle a la actividad el orden que necesita.

Se trata del Acta de San Francisco, que hace 17 años firmaron actores de la producción e industria láctea y que contó con el apoyo de los ministerios de las provincias, pero que nunca se implementó.

Dentro de esa lista de productores lecheros que firmaron en ese entonces está Arturo Videla, que el 5 de junio de este año - y después de seis meses de Gobierno y algunas idas y vueltas en la designación – fue nombrado como titular de la Dirección Nacional de Lechería (en carácter transitorio y por 180 días, según la Decisión Administrativa 973/2020).

Videla concretó este miércoles su primera reunión oficial -y virtual- en su nuevo cargo en un encuentro convocado por la provincia de Santa Fe para tratar, entre otros temas, el pedido de los productores lecheros de poner en marcha los puntos que propone el Acta de San Francisco.

Según le contó a Infocampo el representante de la Comisión de Lechería de CARSFE, Eduardo García Maritano, el funcionario se presentó e invitó al sector a trabajar en conjunto. “Se mostró predispuesto y por eso lo llamamos a trabajar para transformar en políticas estos puntos del documento sectorial que mayor consenso y compromiso había generado”, dijo.

“El caso de Santa Fe es particular, porque este documento se transformó en ley y hubo decretos que iban en esa línea durante las tres gestiones socialistas, pero en el último mandato de Lifschitz como gobernador no se siguió, a la espera de que el Gobierno Nacional hiciera algo más concreto. Lo entiendo, pero lo que venía implementando Santa Fe era mucho mejor que lo propuesto por la Dirección Nacional anterior”, analizó el dirigente.

Para los productores, la lechería “está en las provincias”. Según García Maritano, la caída de los tambos a nivel nacional es “solo una estadística, pero la realidad es que en las provincias y los pueblos representa otra cosa: es enterarte una mañana que un colega cerró el tambo, que hay cinco o seis personas sin empleo, que el mecánico va a tener menos trabajo”. Por eso, considera que Santa Fe, que con Córdoba concentra el 70% de la producción de leche y casi el 80% del rodeo lechero, tiene que tomar la posta.

En eso coincide el presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, Fernando Córdoba, que hizo hincapié en que “las decisiones nacionales que podrían reordenar al sector las toma Economía y no Agricultura”. Para el dirigente, la Nación “no tiene la decisión política de implementar estos puntos y por eso le piden a la provincia que dé el puntapié inicial”.

En concreto, lo que pidieron es la conformación inmediata de una Comisión Técnica que trate específicamente la implementación de estos puntos que aparecen en el Acta de San Francisco. “La provincia intentó patearlo proponiendo una reunión recién en 60 días, pero les dijimos que no y exigimos que la semana que viene esté definido cómo se conformará ese espacio para empezar a trabajar”, sumó Córdoba.

García Maritano aseguró que Videla se comprometió a estar presente en la primera reunión de esa comisión técnica, que podría darse en 20 días, y designar a alguien de su equipo para que participe.

“Sería excelente porque permitiría replicar más tarde en las demás provincias el caso santafesino”, remarcaron los productores.

Ejes de la nueva gestión nacional en Lechería

Videla tuvo su momento en el encuentro virtual y, según los dirigentes, planteó la necesidad de seguir apoyando al Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), mencionó la posibilidad de poner en marcha créditos para pymes lácteas y pequeños productores que necesiten actualizar sus instalaciones, con especial énfasis en el bienestar animal. Además, aseguró que esperan resolver la cuestión salarial y el conflicto gremial entre ATILRA y la industria láctea.

Sobre su equipo de trabajo, confirmó que un staff de 32 personas están trabajando en el área, aunque muchos todavía lo hacen de forma remota por la pandemia. Uno de los miembros de ese equipo es Sebastián Alconada, el candidato que sonaba fuerte a principios de año para ocupar el espacio que hoy le toca a Videla. “Es un hombre que trabajó en gestiones anteriores como la de Alejandro Sammartino (durante la era macrista) y que era quien lideraría la Dirección Nacional de Lechería, pero fue cancelado por cuestiones políticas, y hoy finalmente trabaja bajo la órbita de Videla”, contó Fernando Córdoba.

Uno de los datos que deslizó el también exfuncionario de Cristina Kirchner es que “hay información clasificada a la que todavía no pudieron acceder”. A los productores que estaban presentes les llamó la atención el dato. “Dijo que están intentando destrabar eso para obtenerla”, resaltaron.

¿Se fueron conformes de la reunión? Córdoba admite que no. “Siempre se patea la pelota para adelante. Hay que poner en funcionamiento esos seis puntos para ordenar la lechería o estaremos siempre en estos ciclos repetitivos en los que, cuando sobra un poco de producción y no hay consumo, el precio baja; y al revés, cuando falta producción no te dejan exportar porque desabastecés el mercado interno”, reflexionó.

“Necesitamos planificar los crecimientos, ordenarlos y ver cómo vamos a exportar y cómo se va a definir el precio al productor, porque hoy 30 de julio no sabemos a cuánto vamos a cobrar la leche que estamos vendiendo desde el 1/07. Eso no puede seguir así”, cerró.

