AMSAFE y SADOP rechazaron el cronograma de pago

Reiteran que sin paritaria salarial y de condiciones de trabajo no hay vuelta a clases. En este contexto anuncian que, al incumplir los plazos establecidos por la legislación laboral vigente, los docentes realizarán una retención de crédito laboral durante los días 7 y 8 de julio.

El gobierno de la provincia dio a conocer el cronograma de pago de los salarios de julio y rápidamente se generó un profundo malestar en todos los empleados públicos porque los agentes que ganan más de 24 mil pesos cobrarán sus haberes desde el 13 de julio en adelante.

Por segunda vez, en la gestión de Omar Perotti, el gobierno no cumple con la norma que le exige a los empleadores que paguen los sueldos antes del quinto día hábil. A esto se le suma que en el 2020 no cobraron ni un pesos de incremento salarial. Hace décadas que los estatales no viven una situación similar como las que padecieron en enero y ahora en julio.

«Una vez más el costo de la crisis la pagamos los trabajadores. Una vez más, nos hacen lo mismo en vacaciones. El gobierno tiene que reflexionar porque se está generando un gran malestar en los docentes», sostuvo Sonia Alesso, titular de AMSAFE a LT10 y agregó que «vamos a hacer una presentación para que el Gobierno reacomode este cronograma y cumpla con la ley de contrato de trabajo. Además, seguimos reclamando el aumento de salario que deberíamos haber tenido en marzo», dijo la gremialista.

Por su parte, SADOP también rechazó el cronograma. «Exigimos que se perciban los haberes de trabjajadores activos y pasivos en los plazos correspondiente y que establece la Ley de Contrato de Trabajo, y que los responsables de esta situación, tanto Gobierno como empleadores, cumplan con sus obligaciones, así como lo están haciendo todas y todos los trabajadores de la educación, de lo contrario, utilizaremos las herramientas legales disponibles para que esto se haga efectivo», señala el comunicado de prensa del sindicato.

Cronograma

El gobierno provincial difundió el cronograma de pagos para sus empleados y jubilados que corresponde al mes de junio. Los pagos comenzarán el 6 de julio y finalizarán el 16. Las autoridades superiores aún no tienen fecha.