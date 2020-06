Tips preventivos para asistir a reuniones sociales

La Dra. Andrea Uboldi deja algunas sugerencias sobre las reuniones sociales que son claves para que Sunchales y localidades de la región sigan manteniendo su status de "zona blanca". Y reafirma la importancia de que las embarazadas sigan realizando los controles necesarios, los niños menores de 1 año el control pediátrico y que las personas concurran al médico en tiempo y forma por otros problemas de salud que no sea coronavirus.

Los tips de la Dra. Andrea Uboldi:

-"Cuando uno se encuentra con gente, sabe que corre el riesgo de contagiarse. Denemos intentar participar de reuniones con personas que conocemos con profundidad porque son más seguras".

-"Yo no me reuniría o no llevaría a un encuentro a adultos mayores".

-"Haría una autoevaluación de mi estado salud y si no me siento del todo bien, suspendería la asistencia a la reunión".

-"Reuniones en lugares abiertos, amplios y bien ventilados".

-"Llevar mi equipo de mate y mis utensilios si se come".

-"Ser honesto con respecto a nuestro estado de salud y si no nos sentimos bien, concurrir al médico para que no se complique"

-"Tener precaución con algunos integrantes de la familia que realizan actividades esenciales como el personal policial o sanitario. No deberían asistir a este tipo de reuniones".

