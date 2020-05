William McFarlan: “Unión es uno de los equipos más memorables de mi carrera”

Un 31 de mayo como hoy, pero de 2009, La Fortaleza del Bicho desbordaba de gente y de alegría: Unión vencía en el quinto juego del repechaje del TNA a San Martín de Corrientes por 72 a 63 y daba el salto a la Liga Nacional de Básquet, un logro que le había sido esquivo incontables veces hasta esa fecha.

En aquel equipo conducido por Osvaldo Arduh jugaba William McFarlan, el norteamericano que había llegado con la temporada ya en marcha para reemplazar al venezolano Axiers Sucre. “BJ”, como lo apodan, fue una pieza clave para el ascenso albiverde y anotó 30 puntos en aquella noche histórica ante los correntinos, que todavía atesora.



Su vínculo con Unión continuaría en la máxima división durante 2010. Quizás su juego más recordado en la élite haya sido la aplastante victoria por 90 a 69 en el clásico frente a Libertad en el Hogar de los Tigres, cuando se despachó con 18 unidades. Por entonces, el entrenador era Alejandro “Paquito” Álvarez, alguien que marcó a fuego la carrera de William y por quien, confiesa, habría seguido jugando en lugar de retirarse en 2013. Sin embargo, decidió dejar la actividad profesional en aquella temporada porque no la pasó bien en Lanús con Silvio Santander como DT, pese a que el equipo logró llegar a las finales de ese año.

Hoy, con 44 años, está radicado en el distrito de Queens, en Nueva York. Allí lleva adelante un programa de educación social para jóvenes, es asesor de deportistas escolares y universitarios, y además, copropietario de Cape Town Tigers, un equipo de básquet de la capital de Sudáfrica, donde juega su hijo Shaquille, de 25 años. También comparte mucho tiempo con su hijo más chico, quien parece seguir los pasos de su papá con la naranja.

El Eco (E): Después de Lanús, ¿no volviste a jugar profesionalmente?

William McFarlan (W): No, mi último año jugando como profesional fue en Lanús, cuando llegamos a la final de la Liga en 2013. El entrenador Silvio (Santander) hizo que fuera un año muy difícil, no fue algo lindo para mí, por eso decidí no jugar más si no recibía una oferta de algún coach que conociera.

E: Pero seguís ligado al básquet...

W: Sí, trabajo como consultor y también entreno chicos y adultos. Además ayudo a chicos de otros países a encontrar equipos en los Estados Unidos, ya sea en escuelas secundaria o en universidades.

E: Fuera de eso, ¿a qué más te dedicás?

W: Cuando dejé de jugar, empecé a trabajar en escuelas secundarias. Ahora trabajo de manera más independiente como consultor para deportistas juveniles. Además, soy copropietario de un equipo en la Liga Africana de Básquetbol (Cape Town Tigers), que está patrocinada por la NBA. Mi equipo está en Sudáfrica, en una ciudad hermosa de una popular área turística.

E: ¿De qué se trata Leading Youth to Empowerment (NdelR: se traduce como Guiando a la Juventud hacia el Empoderamiento), el programa del que formás parte?

W: Es un programa de tutoría que empecé para educar a los jóvenes en aptitudes para la vida y para enseñarles a tomar decisiones que generen un impacto positivo en su comunidad.

E: ¿Cómo es para vos vivir y trabajar en Estados Unidos con Donald Trump como presidente?

W: Realmente, a veces es depresivo y otras veces es cómico que Trump sea el presidente. Nunca sabés qué va a pasar, no me gusta como presidente y es como vivir en un reality show.

E: ¿Qué pensás de las decisiones que tomó para enfrentar la pandemia de coronavirus?

W: Creo que no hizo nada bien, demostró que no es un líder y espero que la gente pueda ver eso también, así no lo vuelve a votar en las próximas elecciones.

E: En Instagram subís muchos videos jugando al básquet con un nene, ¿es tu hijo?

W: Sí, muchos de mis últimos videos son de mi hijo menor. Recién cumplió siete años y está metido de lleno en el básquet. Ya tira en aro grande y ahora estamos practicando movimientos y otras técnicas. Es muy lindo ver su progreso.

E: ¿Cómo es tu familia?

W: Tengo tres hijos, uno de ellos se graduó de la universidad y empezó a jugar profesionalmente. Vivía conmigo cuando yo estaba en Buenos Aires, este sería su segundo año en el extranjero si no fuese por la pandemia (NdelR: Shaquille McFarlan juega en Cape Town Tigers de la incipiente Liga Africana, cuyo comienzo se pospuso por el coronavirus).



E: Pasó mucho tiempo desde que jugabas en Unión, ¿cuál es tu mejor recuerdo?

W: Amé jugar para Unión. Sunchales era una ciudad chica que tenía grandes hinchas y los dirigentes del club fueron gente maravillosa. Hasta hoy, no me encontré con otros dirigentes como ellos, así que aprovecho esa experiencia para volcarla en mi trabajo con el equipo de Sudáfrica.

E: ¿Qué aprendiste de los dos entrenadores que tuviste acá, Osvaldo Arduh y Paquito Álvarez?

W: Arduh era un buen tipo, creo que tenía una forma de planificar los juegos que no era la mejor para todos, entonces algunos jugadores podían tener algunas dudas. Pero realmente era muy respetuoso y trabajaba muy duro. Y Paquito fue uno de mis técnicos favoritos, después de Julio Lamas (NdelR: fue su DT en Obras). Tenía mucha energía y se ganó nuestro respeto. Si hubiese estado dirigiendo el año en que me retiré, habría seguido jugando para él un par de años más después de irme de Lanús.

E: ¿Por qué era tan especial para vos?

W: Siempre se brindaba por vos, tenía mucha energía y era muy positivo. Pero si no hacías nada, te lo hacía saber. Bailaba, silbaba, era un entrenador divertido.



E: ¿Es verdad que Unión fue uno de tus equipos favoritos?

W: Sí. Había una gran pasión entre el equipo y los hinchas, y una rivalidad con Libertad que hacía vibrar a la ciudad. Simplemente me gustaba mucho la gente de ahí.

E: ¿Sos consciente de que hiciste historia junto con ese equipo del 2009?

W: No creí que hubiéramos hecho historia, no lo sabía. Lo que sí sé es que cuando ascendimos la ciudad se volvió loca, fue una gran experiencia, y el hecho de haber ganado en nuestra cancha lo hizo todavía mejor.

E: ¿Qué lugar ocupa en tu carrera el ascenso a la Liga Nacional con Unión?

W: Ascender con Unión fue una sensación muy grande para mí, un sentimiento enorme. Hasta ese momento todavía no había ganado nada en Argentina, fue mi primer gran logro allá. Jugué varias temporadas en el país y solo gané dos torneos (NdelR: fue campeón del torneo Interligas con Obras en 2011), así que el ascenso con Unión fue algo grande.





E: Cuando perdieron la final contra La Unión de Formosa, ¿creyeron que se terminaba todo?

W: Cuando perdimos esa serie no creí que se terminaran nuestras chances. Sí pensé que les íbamos a ganar, pero bueno, todavía me estaba acostumbrando a mis compañeros de equipo.

E: ¿Qué es lo que más te gustaba de vivir en Argentina?

W: Me encantó vivir allá, desde las ciudades chicas hasta las más grandes. Ahora trato de vivir en Estados Unidos como lo hice allá, de forma simple y con amor.

E: ¿Todavía mirás básquet argentino?

W: Todavía lo sigo, tengo viejos compañeros de equipo y amigos que sé que siguen jugando ahí. Y también lo miro porque necesito saber cómo está la liga por si hay algún jugador que quiera recomendar.



E: ¿Te gustó vivir en Sunchales?

W: También me encantó. Extraño a la gente de allá y todavía hablo con algunas personas a través de las redes sociales. De hecho, planeaba ir de visita pero ahora tengo que ver cómo voy a hacer para viajar por el coronavirus.

E: ¿Seguís en contacto con tus excompañeros de Unión?

W: Sí, todavía hablo con algunos como Seba (Uranga), Enzo (Ruiz), Ron Selleaze y James (Williams).

E: ¿Te llevaste alguna camiseta para tener de recuerdo?

W: Sí, todavía tengo la camiseta, los pantalones y la ropa de entrenamiento de Unión. Es uno de los equipos más memorables de mi carrera.