Piden al Ejecutivo una campaña para prevenir el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes

El proyecto fue presentado por la concejala María Alejandra Bugnon de Porporatto y el edil Horacio Bertoglio, y aprobado por el Concejo Municipal en pleno en su última Sesión Extraordinaria.

En el inicio de los fundamentos de la propuesta se hace referencia a la recomendación brindada a nivel nacional por el médico infectólogo Dr. José Barletta y el equipo del Ministerio de Salud sobre la práctica del sexo virtual, como medida frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Como contrapartida se recurre a lo manifestado por los especialistas en seguridad cibernética, quienes advirtieron que la comunidad adolescente en el mundo se encuentra ante un umbral de peligro que la gran mayoría desconoce.

Entre los argumentos se informan también estadísticas sobre la temática, según una encuesta realizada por Grooming Argentina, organización no gubernamental dedicada a tratar la problemática de grooming en nuestro país. Los números analizados arrojaron como resultado que entre inicios del 2019 y febrero de 2020, el 40% de los adolescentes consultados aseguró haber participado en un acto de sexo virtual a lo largo de su vida.

El relevamiento supuso así que cuatro de cada diez jóvenes argentinos admitieron haber participado de al menos un acto de sexo virtual. Además, el 35% reveló que le han pedido al menos una vez que enviaran fotos o videos desnudos o con poca ropa, y otro 35% reconoció haber recibido videos o fotos íntimas por parte de un desconocido o de alguien que conoció a través de internet.

El sexting (actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos) no es seguro ni privado, ya que aunque la persona no muestre su cara en la foto, la misma puede ser identificada mediante marcas, cicatrices, tatuajes, fondos de escena, espejos, etc. Por otro lado, los metadatos de las fotos pueden incluir cierta información sobre su propietario/a.

“Aquí notamos, por parte del Equipo de salud de la Nación, una ausencia de concientización y perspectiva de la seguridad. Además es importante agregar que, a medida que la práctica del sexo virtual se va naturalizando, nos acercamos más a los delitos de grooming y extorsión, en cuanto expone a los niños, niñas y adolescentes a la posibilidad de ser víctimas de abusos y distintas variables de manipulación. Finalmente consideramos que antes de pregonar el sexo virtual, el Gobierno Nacional debería tener como prioridad en la agenda de la comunidad educativa, la implementación de la ley de educación sexual integral (ESI) también con perspectiva en lo digital”, concluyeron los concejales autores del pedido.