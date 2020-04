Sunchalenses por el mundo: la experiencia de Ignacio Sola como ingeniero de una empresa alemana

Nacho estudió en Rosario y se recibió de ingeniero mecánico en 2018. Después de trabajar un año en Sunchales, viajó a Italia persiguiendo un sueño que, dice, tuvo desde chico. Actualmente vive en Stuttgart, pero hace 15 días está en Taiwán, enviado por TRUMPF, una compañía de tecnología láser para la cual trabaja desde el año pasado.

"La idea mía siempre había sido irme a Italia, desde chiquito", dice. Y lo hizo el año pasado: viajó y, mientras tramitaba la ciudadanía europea, se abocó a la búsqueda de trabajo. Después de algunas entrevistas que no llegaron a buen puerto, y cuando en su cabeza empezaba a rondar la idea de volver a Argentina, recibió un llamado de la compañía alemana y no dudó en aceptar la oferta. "La empresa está ubicada en Stuttgart, es la sede de la fábrica de Mercedes Benz y de Porsche, así que esa ciudad ya me gustaba de por sí", cuenta, dejando al descubierto su pasión por la mecánica y los autos, un aspecto suyo que, también, se puede apreciar fácilmente en sus redes sociales. En la foto que ilustra esta entrevista, se lo ve junto a Horacio Pagani, empresario argentino fundador de Pagani Automobili y a quien tuvo como inspiración.

NACHO JUNTO A HORACIO PAGANI, SU INSPIRACIÓN PROFESIONAL.

Pero, ¿por qué habla desde Taiwán? Porque la empresa tiene clientes en ese país, Estados Unidos y Corea del Sur, y su trabajo consiste en visitarlos para instalar las máquinas que fabrican. Desde que llegó al país asiático tuvo que aislarse en un hotel por 14 días. Y también debió dar vuelta sus horarios: con una diferencia de 11 horas, duerme de día y vive de noche para poder estar en sintonía con su familia y amigos en nuestro país.

LA VISTA DEL HOTEL EN TAIPEI. DE FONDO, EL TAIPEI 101, UNO DE LOS EDIFICIOS MÁS ALTOS DEL MUNDO.

VIVIR EN EUROPA, UNA META CUMPLIDA

"Me recibí y me fui a trabajar a Sunchales, en Richiger. Estuve un año y dos meses, pero la idea mía siempre había sido irme a Italia, desde chiquito", asegura Nacho. "Me fui a Italia en 2019 a hacer la ciudadanía, porque para trabajar en Europa la necesitás y yo no la tenía".

"El proceso de la ciudadanía me llevó entre 45 y 50 días, y mientras fui buscando distintas ofertas de laburo en Italia. Pero me había agarrado el verano y había muchas empresas que estaban cerradas", continúa, dando detalles de su desembarco en el viejo continente. "Habré tenido unas tres entrevistas, obviamente en italiano, así que me las tuve que rebuscar. No quedé en ninguna, seguía mandando currículums y llegó un punto en que dije 'bueno, me tengo que volver a Argentina'. Y el día que me estaban dando la ciudadanía, me llama una empresa alemana".

Aunque fue sincero con sus entrevistadores al decirles que "yo no tengo ni idea de alemán ni de lásers", esto no representó un inconveniente para la compañía. "Me dijeron 'no te hagas problema, te capacitamos', es algo que no podés creer". "Fui a la entrevista y al toque me dijeron que había quedado. La empresa está en Stuttgart, es la sede de la fábrica de Mercedes Benz y Porsche, así que esa ciudad ya me gustaba de por sí".

MUSEO MERCEDES BENZ, EN STUTTGART.

EL CORONAVIRUS EN TAIWÁN...

Ignacio cumple su último día de aislamiento dentro del hotel mientras habla con El Eco y brinda un panorama de cómo se viven en la isla asiática los tiempos de pandemia: "Detectaron el virus muy temprano, en diciembre, y empezaron a tomar medidas. Además tienen muy bien incorporado el tema de las epidemias". "En número oficiales tienen 428 infectados y 6 muertos, un número muy bajo. Por tener 24 millones de habitantes y estar muy cerca de China, es muy loco cómo pudieron contener algo que en China se propagó tan rápido".

Dentro de las medidas de prevención establecidas, el sunchalense explica que al llegar al país asiático "te hacen comprar una tarjeta SIM para que coloques en el celular y te van monitoreando todo el tiempo. Todos los días te mandan un mensaje para ver qué temperatura tenés y si tenés algun síntoma; tenés que avisar a dónde vas a estar, todo". "Nosotros estamos en un hotel, cada uno en una habitación. Somos cinco: tres alemanes, un griego y yo. Dos veces por día te vienen a controlar la temperatura, si estás bien, si necesitás algo. Hay un control bastante estricto, no puedo ni salir al pasillo del hotel".

...Y EN ALEMANIA

"Alemania parece un caso medio particular porque no hicieron cuarentena obligatoria -comenta-. En la empresa dejamos de ir a las oficinas, tomaron esa medida desde el principio. Pero salía a las calles y seguía viendo mucha gente". "Es una locura la cantidad de gente que hay infectada, pero la cantidad de muertes es muy baja. De hecho, la curva de los casos activos ya está bajando, se ve que de alguna forma lo pueden manejar mejor que otros países. Si bien cerraron fronteras, los aviones siguen saliendo, obviamente con menos frecuencia, pero nunca pararon el movimiento económico".

SCHOSSPLATZ, PLAZA CENTRAL DE STUTTGART.

EL ASADO, LA COSTUMBRE ARGENTINA QUE MÁS EXTRAÑA

"No soy de tomar mate, siempre me jodieron con eso, me dicen que no soy argentino", dice Nacho, entre risas. Sin embargo, lo que sí extraña es la carne asada: "En Alemania se consigue carne, obviamente no la que comemos nosotros ni en la forma en que la cocinamos nosotros. Así que al asado lo extraño, más ahora que estoy en Taiwán", remarca. Y, de su experiencia culinaria en Asia, dice que "hasta ahora comí dos o tres veces carne y es incomible. Te dan un pedazo de carne y un pedazo de grasa como si fuera algo rico".

SUS VISITAS A ARGENTINA

La última vez que volvió a Sunchales fue a fin del año pasado, pocos meses después de haber empezado a trabajar en TRUMPF. Por la tarea que desempeña, Ignacio explica que la empresa le brinda la posibilidad de regresar a su país por todo un mes si así lo quisiera. "Por el tema de que nosotros viajamos mucho, acumulamos muchas horas extra y las podemos usar como días flexibles. Entonces tengo muchas posibilidades de viajar. Si me quiero volver a Argentina, me puedo tomar vacaciones y no hay ningún tipo de problemas. Obviamente no me puedo tomar seis meses, pero me puedo volver un mes si acumulo los días necesarios". Y agrega que "además nos dan un mes y medio de vacaciones, son bastante lindas las condiciones. Con un mes y medio en todo el año, me puedo volver varias veces".

En este contexto de emergencia sanitaria y fronteras cerradas, Nacho está postergando su próxima visita a la ciudad, aunque espera poder hacerlo pronto: "Con todo esto se hace un poco más difícil", dice. "Mi esperanza es poder volver de acá a tres meses, si tengo que hacer cuarentena allá, no importa".