No hay caso positivo de coronavirus en Sunchales

El comunicado emitido por la directora del SAMCo Sunchales, casi 60 minutos después de haber confirmado el primer caso de coronavirus junto al intendente, fue el puntapié de la trama que abrió un interrogante sobre la enfermedad que padecía un camionero chaqueño, oriundo de Villa Ángela, de 35 años que se encuentra internado en el Hospital local. "Se comunica e informa que con relación al caso que trascendió en el día de la fecha en los medios de comunicación referente al Covid-19, que el mismo ES UN CASO SOSPECHOSO y/o DUDOSO, EN ESTUDIO, PARA LA CONFIRMACIÓN O DESCARTE DE DICHA PATOLOGÍA. Pero ante las MEDIDAS DE PREVENCIÓN VIGENTES, SE LO ASUME COMO POSITIVO PARA ACTIVAR TODOS LOS PROTOCOLOS ACORDES A DICHA SITUACIÓN. Dra Carina Feldman." se podía leer en la fanpage del Hospital Dr. Almícar Gorosito. Más allá de que no fue un trascendido, sino una información oficial, no hubiera estado mal que ese comunicado llegara directamente a los medios que Feldman mencionaba.

Unos minutos antes, Roberto Vitaloni, coordinador epidemiológico de la Región Salud, afirmaba en Radio Sunchales: «Estoy sorprendido por lo que está sucediendo ahora mismo en Sunchales, donde pareciera que ha estallado una bomba», dijo , en un contacto telefónico. «El paciente es sospechoso… La ciudad no tiene que tener miedo de lo que ha pasado. Seguirá siendo sospechoso hasta tanto no tengamos confirmación de laboratorio»,

Horas más tarde, el reporte del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe informaría que Sunchales no poseía casos sospechosos ni confirmados de pacientes con Covid-19.







Finalmente, en un verdadero hallazgo de medios de comunicación locales, la Directora de Zona Sanitaria 1 de Chaco, Dra. Miriam Tourn, en una entrevista realizada por La 21 Radio que transcribió el sitio digital www.gentedepueblo.com dejó en claro que se puso en contacto con la profesional que atendió al paciente que se encuentra internado en el efector de salud local, y la misma le manifestó que el resultado de las muestras son NEGATIVAS: "El caso es así, este hombre empieza con fiebre, dolores de cuerpo, y se va al hospital de Sunchales, donde toman diferentes muestras, le hacen diferentes estudios, todo lo cual le dio negativo, no hay positivo a coronavirus, salió todo negativo”, expreso la Directora de Zona Sanitaria. Siguiendo con su relato, la profesional expresó: “Aún con los resultados negativos, lo aíslan al paciente y lo dejan internado en el hospital. Al tomar conocimiento de todo esto, procedo a hablar con la Doctora Astesana, quien está atendiendo al paciente de nuestra ciudad, quien me manifestó que está evolucionando bien, está aislado, y como no le encuentran nada, querían realizarle un lavaje nasofaríngeo y todo lo demás, cosa que no corresponde, ya que el protocolo dice que haga el hisopado, y con ese hisopado se mande a analizar, y si es positivo sale y si es negativo sale, y a este señor no le salió nada, no tiene nada”, informo la doctora Tourn.

Finalmente, ante la consulta sobre el posible traslado hacia la ciudad de Villa Ángela, la profesional fue muy clara diciendo que no se va a permitir nada de esto, ya que corresponde, según lo que marca el protocolo, que este joven, tiene que quedar en aislamiento durante 14 días en ese lugar y después recién volver a la ciudad.

Con estos datos incontrastables, solo se esperaba esta mañana la versión oficial de Toselli con la Directora Feldman, pero prefirió tirar la pelota afuera, informando sobre un nuevo funcionamiento del reporte diario, cuando debió hacerse cargo de este desacierto, aclarar realmente si existe un caso de coronavirus en nuestra ciudad, pedir disculpas y dar a conocer posteriormente que se regirán por los datos estadísticos que propague el Ministerio de Salud de la provincia.

Finalmente, Feldman dialogó hoy en el programa "El Mismo idioma" de Radio Sunchales donde expresó que fue «una mala interpretación de los resultados. Los médicos manejamos un idioma y a veces pueden ocurrir estas cosas», sostuvo. También anticipó que habrá una serie de acciones internas para determinar cómo trascendió la información y qué tipo de medidas adoptar para mejorar este circuito, indicando que aún no volvió a tomar contacto con el Intendente de la ciudad. Y confirmó que el camionero seguirá aislado unos días más, ya que deberá transitar la cuarentena preventiva en nuestra ciudad.

Este es la entevista realizada por conductora Sonia Pessina: