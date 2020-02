ARB: Unión volvió a los trabajos con novedades

El básquet de Unión comenzó a moverse la última semana y hubo novedades: el base Francisco Villa (ex Libertad) y el pivot Federico Merlino (de 22 años, ya había pasado por el club) se encuentran entrenando junto al resto del equipo. Más allá de estas incorporaciones, el entrenador Rodrigo Juárez indicó que "el plantel es el mismo". "Polly" Cipolatti y Matías Loro fueron sondeados por San Jorge de Brinkmann, pero siguen en Sunchales.

Juárez también habló de las ausencias de Pedro Porchietto (hoy en Ben Hur) y Nicolás Zurvera (actualmente en CACU de Ceres): "Una vez que termine, si Pedro decide volver al club lo puede hacer porque dejó una buena marca y siempre es bienvenido", aseguró. Sobre Zurvera, explicó que "es jugador del club, si no pasa nada raro tiene que volver". Sin embargo dejó en claro que "no me contacté con ellos porque no los quiero distraer de sus obligaciones con sus respectivos clubes, más adelante habrá tiempo para charlarlo".

Por otra parte, de cara a este 2020, el DT indicó que, más allá de los torneos organizados por la ARB, "la idea es conseguir los avales para poder afrontar la liga provincial de fines de año, no hay nada asegurado pero es una idea a futuro".