Por ahora, la UCR no va a la Casa Gris

En ámbitos políticos se aseguraba que Borgonovo había acordado con el presidente del radicalismo, Carlos Fascendini, y con los bloques parlamentarios un encuentro para este martes para avanzar en la posibilidad de acordar los alcances del proyecto que el Ejecutivo enviará en febrero a la Legislatura sobre la posible ley de Necesidad Pública (neologismo para no hablar de emergencia).

“Los puentes tendidos por Borgonovo y algunos diputados como Leandro Busatto los dinamita el ministro Sain ante el silencio de (Omar) Perotti” coincidieron en remarcar tres legisladores radicales al confirmar la desactivación del encuentro.

Borgonovo se reunió la semana pasada con Amalia Granata, con el interbloque de izquierda y con los diputados del oficialismo. También había iniciado contactos informales con dirigentes socialistas para intentar armar una agenda de temas para conversar.

Cuando el jueves por la noche, los dichos de Sain en Reconquista empezaron a ser viralizados entre legisladores del Frente Progresista, el clima se fue enrareciendo.

Este fin de semana, los radicales hablaron de un clima de hostilidad planteado por Sain y advirtieron la falta de gestos claros del gobernador. “Los ánimos se calentaron y se resolvió postergar el encuentro” informó un integrante de la mesa de conducción partidaria. Es más, hoy dirigentes radicales de la provincia se volverán a reunir para delinear la comisión de acción política que anunció el presidente, Carlos Fascendini, al asumir el cargo en diciembre. En ese espacio estarán referentes de las diversas líneas internas.

El radicalismo está atento a la intención del gobierno provincial de buscar caminos alternativos para sancionar la ley de Necesidad Pública. Por eso la mesa provincial reunió a legisladores con intendentes y presidentes comunales y acordaron tener una estrategia de conjunto frente al Ejecutivo.

“Sain ataca la política de seguridad del Frente Progresista y hoy cinco diputados radicales estuvieron en ese ministerio durante los cuatro años de gobierno de Miguel Lifschitz” dijo un vocero parlamentario. Entre ellos estuvo el entonces ministro, Maximiliano Pullaro.

Con el socialismo

En tanto, Borgonovo había tendido también puentes con el socialismo recurriendo otra vez a Juan Carlos Zabalza. No obstante molestó a la dirigencia del socialismo la convocatoria a los intendentes antes de presentar un proyecto de ley. El intendente de San José del Rincón, Silvio González, le dijo a El Litoral que les advirtieron que sin ley especial no habrá fondos extras a municipios. También el socialismo está molesto con los dichos de Sain y han pedido que haya rectificación o que presente pruebas. Recordaron voceros parlamentarios que Lifschitz insistirá a partir de febrero con exigir explicaciones judiciales a las imputaciones que hiciera el ministro de Seguridad cuando dijo que el ex gobernador y Galassi eran los responsables de los ataques a edificios públicos y a la casa del gobernador en la ciudad de Rafaela.

El socialismo aguarda el informe que hoy presentará Perotti ante entidades empresariales, sindicales y sociales este martes. De ese diagnóstico saldría la postura parlamentaria del verano.