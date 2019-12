Asumieron los concejales electos con un demoprogresismo muy crítico

"Nos duele que la Municipalidad controle poco y a menudo mal" apuntó sin piedad el edil Horacio Bertoglio a la gestión del Intendente Gonzalo Toselli que, horas más tarde, asumiría su tercera gestión al frente del Ejecutivo sunchalense. La ceremonia legislativa transitaba por los carriles normales de balances y agradecimientos que se efectúan habitualmente. Salvo el concejal Oscar Trinchieri que se refirió a una deuda pendiente, el de no tener un diálogo más fluido con el Departamento Ejecutivo, el resto no tuvo discursos altisonantes.

Marita Ferrero, la flamante presidenta del Concejo Municipal, inaugurando su cargo expresó: «El contexto del país que tenemos por delante será muy complicado y nos obligará a trabajar más juntos que nunca por Sunchales. Nos debemos a nuestros votantes y pensar en su bienestar debe ser nuestra prioridad. Tenemos un Concejo diverso. Tenemos que tener la madurez suficiente para tener debates constructivos y saber ceder cuando sea necesario, dejando de lado las cuestiones partidarias y poner a Sunchales por sobre todo tipo de prioridades» afirmó la concejala de Cambiemos Sunchales.

Pero cuando tomó la palabra el demoprogresista Horacio Bertoglio, quedó en claro de que Toselli no va a tener un aliado, pese a que integra las filas del Frente Progresista. Ya la elección de la máxima autoridad dividió aguas y el oficialismo representado por Leandro Lamberti y Andrea Ochat se inclinaron por la productora agropecuaria, en detrimento del arquitecto que cuestionó duramente al Ejecutivo sunchalense en la ceremonia.

"Con nuestro grupo de trabajo estamos aquí, en política, en el Concejo, porque nos duelen las Ordenanzas sancionadas pero que no se cumplen; nos duele que la Municipalidad controle poco y a menudo mal; nos duele que la Municipalidad se financie pagando tarde a nuestros proveedores pero sancionando a quienes se atrasan; nos duelen el estado de los vehículos municipales; nos duele que se privilegie la lealtad por sobre la capacidad» expresó Bertoglio.

Minutos después, María Alejandra Bugnon, explicó sus orígenes políticos emparentados con el PDP, impactando con una frase que sonó a reproche: "Quiero una ciudad que no haya personas olvidadas». Y prosiguió: «Creo que es necesario una ciudad justa e igualitaria, escucharemos a cada vecino que se acerque. Saben que los conozco, que estoy en cada barrio, he tratado por mi trabajo de memorizar hasta la última calle de Sunchales. Yo no los miro, los veo, veo la necesidad de la gente, que la está pasando mal, que necesita un lugar, un emprendimiento, por eso vamos a trabajar con la Municipalidad. Me van a ver pululando por la Municipalidad porque es necesario un trabajo en conjunto, el Concejo tiene que estar más conectado con el Municipio, creo que es una falencia que debemos resolver».

En el cierre, se entregaron sendos presentes a los ediles salientes, Cattaneo y Gómez.