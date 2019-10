Federal A: Semino por Paiz, la única variante que haría Milanese para enfrentar a Defensores

El Bicho Verde se prepara para una salida siempre riesgosa. Este domingo a las 18 visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, por la 10° fecha de la Zona A del Torneo Federal A. Marcelo Milanese haría solamente un cambio con respecto a los 11 que salieron a la cancha el jueves pasado en el triunfo ante Gimnasia.

Franco Semino sería el compañero de Miguel Yuste en la dupla de zagueros. El defensor ex Argentino Quilmes reemplazaría a Jonathan Paiz, quien fue expulsado en el encuentro frente al Lobo entrerriano y debe cumplir una fecha de suspensión.

En el ensayo futbolístico desarrollado el jueves el entrenador no dejó entrever ninguna otra modificación. Entonces, la probable alineación del Verde para visitar al Granate es la siguiente: Torres; Mathier, Yuste, Semino y Pruzzo; Ayala Pacheco, Castellano, Aguirre y Valdivia; Stelcaldo; Zbrun.

El Bicho Verde suma 12 puntos en la tabla y viajará con el objetivo de conservar su invicto jugando como visitante en esta temporada. Por su parte, el equipo de Héctor Storti tiene 9 unidades y en la última fecha empató sin goles con Crucero del Norte en Misiones.

EL RESTO DE LA FECHA

Miércoles

Sportivo Las Parejas 0 - 0 Depro

Viernes

22:00 Central Norte vs Crucero del Norte

Sábado

21:00 Sarmiento vs Boca Unidos

Domingo

16:00 Gimnasia (CdU) vs Sportivo Belgrano

17:00 San Martín (Fsa) vs Douglas Haig

17:00 Juventud Unida (G) vs Chaco For Ever