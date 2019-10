Sunchales marchó con un contundente mensaje: "Basta de muertes en la Ruta 34"

La comunidad de Sunchales empezó a decir basta. El domingo fue por la inseguridad, y hoy lunes, por las obras inconclusas y los fatales accidentes que se repiten sobre el tramo de la Ruta 34 que cruza nuestra ciudad. La falta de respuestas ante los reiterados reclamos llevó a un importante número de vecinos a marchar sobre la carpeta asfáltica y cortar el tránsito por varios minutos.

"Basta de muertes en la Ruta 34". Un mensaje tan claro como contundente y devastador fue el que mostraron los sunchalenses autoconvocados que, también, reclamaron la implementación de medidas inmediatas sobre la traza.



El fatal accidente ocurrido en la madrugada del sábado 12, que se cobró la vida de un sunchalense de 32 años, colmó la paciencia de la comunidad, que decidió movilizarse pacíficamente en la tarde de este lunes. Cabe recordar, además, que a principios de junio pasado seis personas habían fallecido en otro choque trágico en la intersección de la ruta con calle San Juan.



La concentración también sirvió para que los asistentes firmaran un petitorio que será presentado ante las autoridades locales, de quienes se espera funcionen como puente con el gobierno de la Nación para que tome cartas en el asunto. La intención es que la planilla también esté disponible para la comunidad en el Centro Comercial y en el Palacio Municipal.

Mario Ceballos, una de las caras visibles de la convocatoria que había empezado a circular la semana pasada por diferentes redes sociales, habló ante los presentes y expresó: "La gente no aguanta más, necesitamos urgentemente que la traza Sunchales tenga mejoras, no queremos más muertos". "Sabemos que los tiempos de la política son otros y que se están haciendo cosas, pero el bolillero de la muerte sigue dando vueltas y todos tenemos un número marcado en la espalda", agregó.



Además, agradeció la presencia de todos los vecinos: "Todos vamos a tener ese orgullo, cuando se vean las obras, de decir que algo hicimos, que lo logramos". Sin embargo, aclaró: "Pero no nos quedemos con esto, esto no va a quedar acá si no vemos las obras enseguida. Yo voy a seguir viniendo, con el que me quiera acompañar, hasta que vea que la ruta está marcada, que tiene iluminación, que hay algún radar, que hay algún reductor de velocidad. Esto no va ni contra el gobierno local, provincial ni nacional. Es una marcha por la vida, no hay otro sentido".