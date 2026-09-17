Los 10 autos híbridos más baratos de la Argentina: Modelos, precios y qué tecnología ofrece cada uno

El ranking de septiembre muestra una fuerte diversidad: incluye hatchbacks, sedanes y SUV, además de tecnologías mild hybrid (MHEV), híbridas convencionales (HEV) e híbridas enchufables (PHEV).

El modelo más accesible es actualmente el Suzuki Swift Hybrid, con un precio de $33.779.200, seguido por el MG 3 Hybrid, que cuesta $35.955.000.

El Swift utiliza un motor 1.2 de tres cilindros con 80 CV y 112 Nm, asistido por un sistema mild hybrid SHVS de 12V. La batería se recarga durante la marcha y no requiere conexión externa.

El MG 3, en cambio, es un full hybrid. Su sistema entrega 191 HP de potencia combinada y permite desplazarse utilizando exclusivamente el motor eléctrico bajo determinadas condiciones de funcionamiento.

El tercer lugar corresponde al MG ZS Hybrid, con un valor de $40.545.000. Se trata de un SUV full hybrid que ofrece 465 Nm de torque combinado y un consumo declarado de 21,3 kilómetros por litro en ciclo mixto.

La cuarta posición es para el Suzuki Across Hybrid, desde $42.073.200. Utiliza un motor 1.5 de 101 HP asociado al sistema mild hybrid SHVS y puede alcanzar un rendimiento de hasta 18,1 kilómetros por litro en uso mixto.

La diferencia entre los modelos también está en el tipo de electrificación. Los MHEV utilizan la asistencia eléctrica para reducir consumos, mientras que los HEV pueden desplazarse por momentos sin recurrir al motor térmico y los PHEV permiten recargar sus baterías externamente.

Cuáles son los híbridos más económicos y qué ofrece cada modelo

El Haval Jolion Pro HEV aparece quinto, con un precio de referencia de $44.354.700. Combina un motor de combustión de 94 CV con uno eléctrico de 154 CV y alcanza 190 HP y 375 Nm de manera combinada.

El sexto puesto queda para el Citroën C4 Hybrid, desde $44.610.000. Cuenta con tecnología mild hybrid de 48V, utiliza un motor naftero turbo 1.2 y alcanza una potencia combinada de 145 CV.

El Changan Eado Plus PHEV ocupa el séptimo lugar, con un equivalente de $45.884.700 en el relevamiento. Es un sedán híbrido enchufable con transmisión automática DHT, seis airbags y diferentes sistemas de asistencia a la conducción.

El BYD Seal 5 DM-i se encuentra entre las alternativas más económicas con un valor de referencia de $47.414.700. El sedán enchufable ofrece hasta 1.600 kilómetros de autonomía combinada bajo ciclo NEDC y hasta 50 kilómetros en modo eléctrico.

BYD Seal 5 DM-i, un sedán electrificado que se destaca en el mercado argentino.

También aparece el Dongfeng Mage HEV, con un precio de referencia de $47.414.700. Este SUV utiliza un motor 1.5 turbo asociado a un sistema híbrido DHT y alcanza una potencia combinada de 292 CV.

El grupo de los diez más económicos lo completa el GWM Ora 5 HEV, también con una referencia de $47.414.700. Su precio de lanzamiento fue de US$30.990 y cuenta con una garantía de ocho años o 150.000 kilómetros.

De esta manera, el ranking de los 10 autos híbridos más baratos de la Argentina queda conformado de la siguiente manera:

1. Suzuki Swift MHEV: $33.779.200.

2. MG 3 HEV: $35.955.000.

3. MG ZS HEV: $40.545.000.

4. Suzuki Across MHEV: $42.073.200.

5. Haval Jolion HEV: $44.354.700.

6. Citroën C4 MHEV: $44.610.000.

7. Changan Eado Plus PHEV: $45.884.700.

8. BYD Seal 5 PHEV: $47.414.700.

9. Dongfeng Mage HEV: $47.414.700.

10. GWM Ora 5 HEV: $47.414.700.

Los valores corresponden a las versiones más económicas tomadas como referencia para septiembre y pueden variar de acuerdo con cotizaciones, bonificaciones y condiciones comerciales de las terminales y concesionarios.

Además del menor consumo de combustible, los vehículos híbridos cuentan con un incentivo adicional para quienes los radiquen en la Ciudad de Buenos Aires: durante los primeros dos años están exentos del pago de Patentes.

Luego de ese período, el beneficio disminuye progresivamente hasta llegar al sexto año, cuando el vehículo pasa a tributar la totalidad del impuesto correspondiente.

Agencia NA