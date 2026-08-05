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Confirmaron la visita del papa León XIV para noviembre a la Argentina: Todos los detalles

El sumo pontífice estará entre el 8 y el 11 de de ese mes. Antes irá a Uruguay y luego a Perú. Visitará la ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.
País05 de agosto de 2026Jorge TribouleyJorge Tribouley
Papa Leon XIV
Papa León XIV

Después de casi cuatro décadas, un Papa volverá a pisar suelo argentino. León XIV llegará el próximo 8 de noviembre para realizar una histórica visita de tres días, la primera de un Pontífice al país en 39 años y uno de los acontecimientos religiosos, políticos e institucionales más relevantes de los últimos años.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, según se confirmó este miércoles desde el Vaticano.

"El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países", señaló el escrito.

Asimismo, añadió: "Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.

Si bien, se indicó que "el programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo", se supo que la gira arrancará el 6 de noviembre en Uruguay, donde el Papa permanecerá hasta el día 8 cuando llegará a la Argentina donde pasará por las citadas ciudades y estará hasta el 11.

Luego, el Sumo Pontífice se trasladará a Perú para el tramo final de su gira y estará en el país vecino desde el 11 hasta el 17 en la que será la etapa más extensa del viaje, con siete días de estadía frente a los tres previstos en Uruguay y los cuatro en Argentina.

Agencia NA

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