Colegio San José selecciona Docente de Inglés

La Universidad Nacional de Rafaela mantiene abiertas las preinscripciones a sus propuestas académicas presenciales y a distancia. Desde la institución brindaron detalles sobre requisitos, plazos y modalidades, con inicio de clases previsto para el 16 de marzo.
El gremio que nuclea a los maestros públicos de Santa Fe volvió a exigir al Gobierno provincial una convocatoria formal para discutir salarios que recuperen el poder adquisitivo perdido ante la inflación.
El ingeniero Eduardo Duelli, secretario académico de la UTN Facultad Regional Rafaela, se refirió al curso de ingreso, la oferta académica y la alta demanda laboral de técnicos y profesionales formados en la institución.
A fines del 2025, el gobernador Pullaro firmó el decreto donde dispone el cese de la sunchalense como Subsecretaria de Difusión y Educación sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, designándola como Asistente Técnico Nivel I.
El ministro de Economía se subió a las críticas contra el gobernador santafesino que había hecho Juan Carreira, director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia."Una especulación sin sentido, le hubiera ahorrado toda esa fortuna de plata a los santafesinos", dijo el ministro.
Por un decreto del Presidente, el sable fue trasladado del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo. La Asociación Argentina de Investigadores en Historia advirtió un antecedente negativo para la protección patrimonial.