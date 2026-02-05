Colegio San José selecciona Docente de Inglés

Para cubrir 12 horas cátedra en el nivel primario los días lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 10:50. Plazo de inscripción: 5 al 20 de febrero.
DOCENTE DE INGLES
