La UTN Rafaela mantiene abiertas las inscripciones

La UTN Facultad Regional Rafaela transita el inicio del año con una intensa actividad vinculada a la inscripción al curso de ingreso y a la planificación de su oferta académica y de posgrado. Así lo señaló el ingeniero Eduardo Duelli, secretario académico de la institución, quien detalló cómo se prepara la universidad de cara al ciclo lectivo 2026.

Actualmente, la UTN mantiene abierta la inscripción al curso de ingreso durante toda esta semana y parte de la próxima, destinada a quienes aún no hayan podido anotarse. Este curso se desarrollará durante todo el mes de febrero, de manera presencial, en la sede ubicada en el barrio Villa Rosas, y constituye la última instancia del proceso de ingreso.

Duelli recordó que el curso de ingreso tiene un carácter nivelatorio, con el objetivo de que todos los aspirantes comiencen las carreras en igualdad de condiciones académicas. Según la carrera elegida, los estudiantes deben cursar y aprobar distintos módulos como requisito para el ingreso formal a la universidad.

En cuanto a la oferta académica, la UTN Rafaela cuenta con dos tecnicaturas (Programación e Industrias Alimentarias), tres ingenierías (Civil, Electromecánica e Industrial) y dos licenciaturas (Administración Rural y Organización Industrial). En los últimos años, se registró un fuerte crecimiento en la Tecnicatura en Programación, impulsado por la expansión del sector tecnológico, mientras que el resto de las carreras mantiene niveles estables de inscripción. En términos generales, la facultad observa un crecimiento sostenido de entre 15% y 20% anual en la cantidad de inscriptos.

Respecto a la permanencia estudiantil, Duelli destacó que el curso de ingreso permite reducir el desgranamiento, que en la UTN Rafaela ronda el 20%, un valor inferior al promedio nacional. Además, subrayó que en aproximadamente el 70% de los casos, la deserción no responde a cuestiones académicas, sino a factores económicos, laborales o familiares.

Finalmente, el secretario académico adelantó que durante este año se lanzarán dos diplomaturas (Administración de Empresas y Mantenimiento de Equipos Industriales), además de una Maestría en Energías Renovables en convenio con la Universidad de Rafaela, la continuidad de la Maestría en Desarrollo Territorial y la Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Duelli remarcó que existe una alta demanda laboral de técnicos y profesionales formados en la UTN, al punto de que la universidad recibe más pedidos de empresas que egresados disponibles, lo que garantiza una rápida inserción laboral para los estudiantes avanzados.