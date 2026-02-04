Las terapias más innovadoras contra el cáncer: La explicación del científico argentino que está cada vez más cerca de la cura

Doctor en inmunología Gabriel Rabinovich

Hay que decir que la proteína Galectina 1 (Gal-1), estudiada desde hace más de 30 años por el científico argentino y doctor en inmunología Gabriel Rabinovich, ha desarrollado con el tiempo una personalidad intempestiva, llegando a convertirse en una aliada paradojal e inesperada para combatir a las células tumorales.

Rabinovich lidera una de las investigaciones más prometedoras a nivel mundial en el desarrollo de terapias innovadoras para el tratamiento y cura del cáncer y enfermedades autoinmunes: al investigar en etapa experimental un anticuerpo neutralizante de la Gal-1, capaz de bloquear la acción misma de la Galectina-1 y, así, potenciar la respuesta inmunológica contra los tumores. Una especie de vuelta de rosca del descubrimiento de la Gal-1 original.

En 1993, este médico inmunólogo y glicobiólogo identificó y purificó una proteína de unión de azúcares, la Gal-1, que tiene la capacidad de silenciar a los linfocitos T activados, las células del sistema inmune responsables de atacar tanto a patógenos como a células tumorales.

Este hallazgo abrió nuevas perspectivas de investigación en el diseño de terapias dirigidas (TARGET) orientadas a modular el sistema inmune y frenar así el avance tumoral.

Con su dulce acento cordobés y el trabajo conjunto de un equipo interdisciplinario de científicos argentinos, Rabinovich ha alcanzado avances relevantes en inmunoterapia oncológica.

El último paso alrededor de Gal-1 y la cura del cancer del equipo científico que lidera Rabinovich es el desarrollo de un anticuerpo neutralizante capaz de bloquear la acción de la Galectina-1 y, así, potenciar la respuesta inmunológica contra los tumores.

El mecanismo que Rabinovich estudia y experimenta en animales de laboratorio está impulsado por la proteína Galectina-1 (Gal-1), que interactúa con azúcares -llamados glicanos- y regula la actividad de las células mieloides supresoras (MDSCs). Estas células, producidas en la médula ósea, pueden bloquear la respuesta inmune y facilitar la expansión del cáncer.

“Seguimos un enfoque que conecta los programas inmunitarios y vasculares de las células mieloides supresoras. Los resultados aportan nuevas perspectivas terapéuticas para el futuro tratamiento del cáncer”, explicó Rabinovich a Infobae.

Reconocimiento científico

El último fundamento de estos avances fue publicado a mediados del 2025 en la revista Immunity -entre otras revistas científicas anteriormente- donde se describieron los mecanismos clave por los cuales la Galectina-1 actúa como biomarcador y reguladora en el entorno tumoral.

Junto al equipo que encabeza Gabriel Rabinovich, se identificó un circuito molecular que favorece a dos funciones cruciales para el crecimiento tumoral: la evasión del sistema inmune y la angiogénesis, el proceso por el cual los tumores generan vasos sanguíneos para nutrirse.

Rabinovich suele describir la Galectina-1 como “Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, por su doble papel en el organismo. “A veces juega el rol de villana, cuando ayuda a los tumores a eludir la respuesta del sistema inmune, y otras el de heroína, al evitar la aparición de enfermedades autoinmunes”, puntualizó. El enfoque terapéutico consiste en modular la actividad de esta proteína: “encenderla” o “apagarla” según lo requiera la enfermedad a tratar.

El hombre cerca del Nobel

Es el científico argentino que más patentes acumula para que todas sus invenciones vuelvan como retorno económico a la ciencia argentina. Además, es un firme candidato a quedarse en el futuro con un Nobel de Medicina siguiendo los pasos de la Gal-1.

Gabriel Rabinovich, referente internacional en inmunología, director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME); y creador de GALTEC, la empresa de base biotecnológica público-privada, con miras a impulsar el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer.

Parte de los equipos transdisciplinares de la biotech argentina Galtec, destinada a transformar hallazgos científicos en nuevas terapias para el cáncer y enfermedades autoinmunes. Galtec / Conicet

Por qué hay células que se vuelven aliadas del cáncer

En diálogo con Infobae, el investigador destacó el horizonte de estos avances y el desafío de trasladar las tecnologías del laboratorio a los pacientes. “El gran desafío es que nuestras tecnologías, después de tantos años de investigación, lleguen a los pacientes y a cada rincón de Argentina, Latinoamérica y el mundo”, sostuvo Rabinovich, quien remarcó el alcance global y el origen colectivo de esta línea de investigación argentina.

El punto de partida, relató el inmunólogo, se remonta a principios de la década de 1990 en Córdoba. Allí, por primera vez, logró identificar y purificar la Galectina-1, una proteína que se une a los azúcares del sistema inmune. “El primer paso fue la identificación y purificación de Galectina-1, una proteína que se une en azúcares en el sistema inmune, a principios de los años 90”, narró Rabinovich a Infobae. Desde entonces, su grupo de investigación estudió cómo los tumores utilizan esta molécula para evadir el ataque de los linfocitos T, células clave en la defensa del organismo.

“Postulamos la hipótesis de que la Galectina-1 eliminaba linfocitos T en condiciones normales, pero el tumor la utilizaba como un mecanismo de contraataque”, explicó Rabinovich. Este descubrimiento permitió comprender cómo muchos tumores no solo crecen, sino que además se defienden activamente del sistema inmune.

La experiencia en investigación básica y el manejo de patentes abrió, según Rabinovich, la posibilidad de impulsar el salto a la aplicación real. Así nació Galtec, una empresa biotecnológica destinada a transformar hallazgos científicos en nuevas terapias para el cáncer y enfermedades autoinmunes. “Los descubrimientos clave de nuestro laboratorio nos permitieron pensar en la posibilidad de generar Galtec”, afirmó. Definió la empresa como “una plataforma para convertir los hallazgos científicos en oportunidades terapéuticas basadas en interacciones galectina-glicanos”.

La transferencia tecnológica resultó esencial para conectar el trabajo de laboratorio con la sociedad. “Todas las tecnologías de Galtec poseen una amplia propiedad intelectual, constituida por familias de patentes, que a través de convenios permitirá generar retornos a los inventores, al CONICET y a las instituciones, estimulando un circuito virtuoso”, detalló Rabinovich.

Crear un anticuerpo neutralizante

El especialista apuntó que, hoy por hoy, “el beneficio de la inmunoterapia se encuentra restringido a un número limitado de pacientes con características particulares”.

Para mejorar este panorama, un objetivo de Galtec es que cada vez más personas accedan a estas terapias y alcancen una mayor expectativa y calidad de vida.

En ese sentido, el equipo desarrolló un anticuerpo neutralizante capaz de bloquear la acción de la Galectina-1 y, así, potenciar la respuesta inmunológica contra los tumores. “Para esto una de las tecnologías que proponemos es un anticuerpo neutralizante que al bloquear Galectina-1 logra potenciar la respuesta inmunológica antitumoral”, explicó Rabinovich a Infobae.

Las primeras pruebas estarán orientadas al cáncer colorrectal, aunque el proyecto se orienta también a otros tipos de tumores. Además, la capacidad de la Galectina-1 para regular la respuesta autoinmune llevó a que el grupo priorizara la investigación en enfermedades como la esclerosis múltiple: “Avanzaremos en cáncer colorrectal, luego seguiremos por otros tumores. Por otro lado, elegimos la esclerosis múltiple para avanzar como solución terapéutica”, declaró el investigador.

El proceso ha supuesto desafíos científicos y financieros. “Muchas veces los obstáculos son financieros. Los grandes equipos que están en lugares como Harvard o el MIT, son costosos. Por eso las fundaciones nos ayudan a tratar de conseguir recursos”, manifestó.

Tanto la inversión pública como la privada resultan, para Rabinovich, esenciales en desarrollos prolongados y complejos como este.

Rabinovich se formó en la universidad pública, desde Córdoba hasta Buenos Aires. Reconocido por su pasión y compromiso, busca llevar a su equipo y sus proyectos al máximo nivel científico internacional.

Rabinovich destacó la contribución de su grupo al precisar cómo la Galectina-1 no solo suprime el sistema inmunológico, sino que facilita la formación de vasos sanguíneos —proceso conocido como angiogénesis— que nutren a los tumores y favorecen su crecimiento. El equipo ha publicado descubrimientos decisivos sobre estos procesos en revistas científicas internacionales, consolidando el impacto potencial del enfoque.

La creación de Galtec, señaló el investigador, representa el paso de la investigación básica a la aplicación en pacientes. “Sin el camino recorrido en torno de la ciencia básica, sin el esfuerzo de 30 años investigando los mecanismos fundamentales de este proceso, no hubiéramos llegado jamás a este momento”, reflexionó. Reiteró además la vocación de “garantizar que nuestras tecnologías lleguen a quienes más lo necesitan”.

Transformar la realidad con ciencia

Rabinovich enfatizó la necesidad de sumar rigor científico y visión social en cada etapa del progreso. “La ciencia nos ayuda a pensar en soluciones posibles, pero también a compartir incertidumbres y desafíos”. Defendió, asimismo, el rol de la investigación básica como pilar central. “No es que ahorrando en ciencia vamos a solucionar la pobreza o el sistema jubilatorio. La inversión en ciencia es muy pequeña en el presupuesto y logra transformar muchas realidades”, recalcó.

Aunque los resultados generan expectativas, el estudio advierte varias limitaciones. Las pruebas del anticuerpo neutralizante anti-GAL-1 se han realizado sólo en modelos de cáncer colorrectal en animales y cultivos in vitro de células humanas, por lo que no existen aún resultados en humanos, ni aprobación clínica.

Los autores subrayan que el abordaje terapéutico se encuentra en una fase inicial y recalcan la importancia de ampliar la investigación antes de trasladar estos datos a la práctica médica.

El nuevo estudio, encabezado por la científica argentina Ada Blidner y destacado por Rabinovich, se centró en el papel de las células mieloides supresoras (MDSCs). Estos “soldados” inmunitarios, producidos en la médula ósea y originalmente destinados a la defensa del organismo, presentaron la capacidad de metamorfosearse en cómplices del tumor bajo el efecto de GAL-1.

Al llegar al microambiente tumoral, estas células experimentaron un cambio, facilitando procesos críticos para la supervivencia y expansión del cáncer.

La investigación demostró que, al ingresar en el entorno tumoral, las MDSCs terminaban cubriéndose de azúcares, que servían como puentes de desembarco para la proteína Galectina-1. Esta interacción propiciaba simultáneamente dos procesos: inmunosupresión (disminución de la capacidad defensiva de los linfocitos T) y angiogénesis (formación de vasos sanguíneos que alimentan al tumor).

Lo novedoso del trabajo publicado en Inmunity es el nivel de precisión alcanzado al desentrañar cómo estos mecanismos se activan y coordinan bajo el influjo de GAL-1.

El entramado biológico: de la “capitana” a la terapia

El equipo abordó la posibilidad de revertir la acción perjudicial de las MDSCs. En una primera aproximación, intentó bloquear los azúcares que facilitaban la unión con la proteína, aunque reconoció que esa vía resultó compleja de implementar. Dirigieron entonces los esfuerzos al centro del sistema: neutralizar Galectina-1.

Desde GALTEC, empresa biotecnológica fundada por Rabinovich, se investigó y generó un anticuerpo neutralizante anti-GAL-1. Según datos presentados por el grupo científico, su aplicación logró interferir con los procesos inmunosupresores y angiogénicos en modelos de cáncer colorrectal y en células humanas cultivadas.

El resultado: las células mieloides supresoras perdieron buena parte de su capacidad para favorecer el crecimiento tumoral.

El equipo fue más allá de la intervención terapéutica y analizó una posible función pronóstica. Los investigadores identificaron que los niveles crecientes de GAL-1 en tumores humanos se relacionaban con una mayor proporción de MDSCs en su forma más “peligrosa”. Esta relación correspondió, además, con un peor pronóstico de la enfermedad.

Con este hallazgo, proponen que el coeficiente entre GAL-1 y células mieloides supresoras podría utilizarse como biomarcador para identificar a quienes tienen peor evolución tumoral y, posiblemente, orientar el uso personalizado de inmunoterapias y terapias antiangiogénicas.

El trabajo involucró a científicos de Conicet, Universidad de Cuyo, UBA y UNLP, además del desarrollo tecnológico por parte de GALTEC. Aunque la aproximación terapéutica todavía se encuentra en fases anteriores a la clínica, la publicación en Immunity respalda la relevancia científica del avance.

