Arancel cero a celulares: Una semana después, los precios no se movieron ni un centavo

El 15 de enero de 2026 entró en vigencia el arancel cero para celulares importados, según el decreto 333/2025, con promesas oficiales de que bajarían los precios. Una semana más tarde, al 22 de enero, un relevamiento realizado por iProfesional en sitios de comercio electrónico y de los propios fabricantes de celulares, y cadenas de retail y distribuidores, confirma que no hubo ninguna reducción en los precios de los teléfonos móviles inteligentes. Este estancamiento frustra las expectativas de millones de argentinos que esperaban un alivio en el bolsillo ante la carestía tecnológica persistente en el país.

El Gobierno nacional impulsó la eliminación total del Derecho de Importación Extrazona (DIE) para celulares como parte de una apertura comercial gradual iniciada en mayo de 2025, cuando el arancel bajó del 16% al 8%.

La norma busca fomentar la competencia, ampliar la oferta de modelos y alinear precios locales con los internacionales, según declaraciones que realizaron en ese momento el ministro de Economía, Luis Caputo, y el por entonces vocero presidencial, hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, expertos advertían desde el principio que el impacto no sería inmediato debido a stocks previos cargados con el arancel anterior y otros costos estructurales.

Pese al optimismo oficial, la realidad del mercado una semana después revela que las listas de precios en plataformas como Mercado Libre, Frávega y en los propios fabricantes de celulares permanecían intactas para modelos emblemáticos como el iPhone 17 Pro Max o el Samsung Galaxy S25 Ultra.

Relevamiento: precios congelados de celulares

iProfesional tomó capturas de pantalla el 14 de enero de 2026, un día antes del arancel cero, de cuatro modelos de alta gama. Al comparar con los precios una semana después, el 22 de enero, no hubo cambios, salvo algunas promociones puntuales.

Por ejemplo, el 14 de enero, el iPhone 17 Pro Max de 512 GB estaba disponible en la tienda en línea de Claro a $3.699.999; en Frávega, a través de Maxihome, el precio de lista era $6.226.669, pero con un 27% de descuento quedaba en $4.569.999; mientras que MacStation ofrecía la versión de 256 GB a $2.999.999, sin cambios en su valor.

iPhone 17 Pro Max en Frávega el 14 de enero. El Motorola Razr 60 Ultra 1 TB 5G experimentó variaciones durante la semana exclusivamente por promociones: en la tienda oficial de Motorola tenía un precio de $2.399.999, pero gracias al MotoSale con 17% de descuento bajó el 22 de enero a $1.999.999. En Claro costaba $2.099.999 el 14 de enero y se mantuvo igual una semana después.

Por su parte, Frávega sostenía el precio de lista de $2.399.999, pero lo ofrecía una semana después a $1.999.999 con una rebaja del 16%. Mercado Libre conservaba el precio de lista de $2.399.999, aunque con un 18% de descuento descendía a $1.948.447, mayor reducción que la registrada siete días antes, cuando valía $2.259.452 con solo un 5% de descuento.

El celular plegable de Motorola en Frávega el 14 de enero. Respecto al Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB en color Silverblue, en la tienda oficial de la marca costaba $3.699.999 el 14 de enero, monto que no registró alteraciones ocho días más tarde. Algo similar sucedió en Frávega, que comercializaba el mismo modelo en color Titanium Black a través de ShopWide, con precio de lista de $3.639.999 y un 23% de descuento que lo dejaba en $2.799.999. Mercado Libre, en su tienda oficial, fijó el mismo modelo de Frávega en $3.699.999, pero para el 22 de enero ya no estaba disponible; en cambio, otras tiendas oficiales en Mercado Libre como Baires IT o Novogar mantenían ese celular a $3.639.999.

El Samsung Galaxy S25 Ultra en Frávega el 14 de enero. En cuanto al Xiaomi 14T de 512 GB, el 14 de enero se encontraba en la tienda digital de la marca a $2.111.110 como precio de lista y a $1.299.999 con un 38% de descuento, cifra que se sostuvo ocho días después. En Frávega, a través de Solnik, este modelo también conservó sus precios.

El Xiaomi 14T en Frávega el 14 de enero.

¿Por qué no bajan los precios de los celulares?

Varios factores explican por qué el arancel cero no impactó los precios de los celulares en esta primera semana. Los impuestos como el IVA del 21% y el 9,5% de Impuestos Internos siguen gravando los importados, a diferencia de los ensamblados en Tierra del Fuego, que gozan de exenciones.

Además, los importadores acumularon inventarios en 2025 con un crecimiento del 73,5% en envíos desde China, según datos del INDEC, lo que diluye el beneficio en el corto plazo. Esta acumulación explica por qué los nuevos lotes sin arancel solo llegarán a góndola en febrero o marzo, posponiendo cualquier baja potencial.

Ana Vainman, vocera de AFARTE, la asociación que agrupa a los ensambladores fueguinos, había advertido antes de la entrada en vigencia del arancel cero que "el impuesto se paga por adelantado y el stock actual ya lo absorbió", una afirmación que se cumplió a rajatabla.

Además, estrategias de financiación en cuotas sin interés, clave en la Argentina, encarecen el costo financiero para el vendedor, desincentivando rebajas inmediatas. La competencia con el contrabando de celulares, que ofrece precios 40% inferiores pero con riesgos, también enfría el ímpetu de los canales formales. En resumen, la cadena de valor del puerto a la góndola introduce fricciones que neutralizan el beneficio arancelario en el corto plazo.

Para los usuarios, conviene que esperen la llegada de un stock nuevo antes de comprar. La apertura es un paso, pero insuficiente sin no hay reformas en la logística y otros cambios fiscales profundos. El mercado observará con atención las próximas semanas; por ahora, el arancel cero es solo un título en el Boletín Oficial, no en las facturas.