Qué es el journaling y por qué escribir todos los días se convirtió en un hábito saludable

Esquizofrenia: Causas, síntomas y tratamiento de una enfermedad mental que hoy tiene abordaje El Litoral de Santa Fe Salud El miércoles Aunque todavía arrastra estigmas y prejuicios, la esquizofrenia es una enfermedad mental tratable. Un profesional explicó cuáles son las señales tempranas, cómo se manifiesta y por qué la detección precoz y el acompañamiento integral cambian de manera decisiva la calidad de vida de quienes la padecen.

“Comida real”: Qué cambios trae la nueva pirámide nutricional recomendada por Estados Unidos Chequeado.com Salud 18 de enero de 2026 Las nuevas guías estadounidenses priorizan alimentos integrales, ricos en nutrientes y mínimamente procesados, con foco en proteínas, grasas, frutas y verduras. Algunos de los cambios son el aumento de la ingesta diaria de proteínas y la recomendación de consumir lácteos enteros en lugar de descremados.

La salud ocular también se protege: Claves para usar anteojos de sol en verano El Litoral de Santa Fe Salud 17 de enero de 2026 La oftalmóloga María de los Milagros Cristófoli, en diálogo con Viví Mejor, advirtió sobre los riesgos de la radiación UV en los ojos y cómo elegir los lentes adecuados para disfrutar el verano sin riesgos.

Guía para prevenir dolores de cabeza sin pastillas El Eco de Sunchales Salud 16 de enero de 2026 Estudios muestran que adoptar hábitos saludables y gestionar factores desencadenantes reduce significativamente la frecuencia de los episodios.