Histórico: Luciano Benavides ganó el Rally Dakar por 2 segundos en una dramática definición en motos

Fue un final de película. Impropio de una carrera de esta magnitud, de tan largo recorrido. El argentino Luciano Benavides (KTM) superó al estadounidense Ricky Brabec para ganar el Rally Dakar 2026 en la categoría de motos tras una 13ª y última etapa increible en los alrededores de Yanbu, en Arabia Saudita. Tanto fue así que la diferencia a favor del argentino, que venció por primera vez en esta competencia, fue de !dos segundos!

Benavides, segundo en la etapa, se impuso a los 30 años por primera vez en el Dakar batiendo a Brabec (Honda), que perdió la ocasión de ganar su tercer título -tras los que consiguió en 2020 y 2024- por un error de navegación.

“He soñado con este momento toda mi vida, es difícil describir lo que siento”, reaccionó el vencedor en el podio. “Incluso ayer parecía imposible, pero siempre sentía que podía suceder, y hoy Ricky tomó la pista equivocada y yo tomé la correcta”, resumió.

La categoría tuvo cambios de mando durante los últimos días. El jueves, el norteamericano y su escudería acertaron con una estrategia innovadora. Si bien su moto aventajaba en ritmo a las demás y podía quedarse con una mejor ubicación en la clasificación general tras la 11ª etapa, la instrucción fue que se dejara adelantar por Benavides para que fuera éste quien saliera antes este viernes: el argentino tendría mayores dificultades en la navegación en un día decisivo y limpiaría el paso para sus sucesores en la ruta, que conocerían el camino por tomar y lo harían con mejor ritmo.

En ese sentido, Brabec, que largó seis minutos después el viernes, consiguió ser más veloz en los 311 kilómetros cronometrados entre Al-Henakiyah y Yanbu y recuperó el liderazgo en motos en el Dakar. Porque ganó la 12ª etapa y, tras su jugada táctica, los 23 segundos que lo tuvieron por detrás por propia voluntad se convirtieron en una ventaja de 3m20s sobre el argentino en la general, luego de que resultara 3m43s más rápido. Parecía que tenía la victoria en sus manos... pero él iba a equivocarse también, ya en la última etapa.

Feliz a su llegada a la meta, el menor de los hermanos Benavides -su hermano mayor Kevin ganó el Dakar en motos en 2021 y 2023— hizo rugir su máquina antes de ser felicitado por su equipo técnico.

“Me sentía preparado todo, tenía la intuición de que este Dakar era para mí. Se lo dedico a mi equipo, me ha apoyado durante nueve años... Y he hecho historia con mi hermano, él ganó por 43 segundos, yo lo hice por dos... Le gané en eso... Es un sueño hecho realidad”, insistió entre risas el ganador.

Benavides, que ganó tres etapas (5ª, 7ª y 8ª), era considerado un tapado antes de esta 48ª edición del mítico rally raid.

El año pasado había logrado su mejor resultado en el Dakar al terminar cuarto. Este sábado, 365 días después, logra su primer podio accediendo directamente al escalón más alto.

El argentino firma la tercera victoria para su país, tras las dos obtenidas por su hermano Kevin, el 21er triunfo de KTM, marca que defendía título en motos con el australiano Daniel Sanders, que termina quinto en esta edición 2026.