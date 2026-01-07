Inscripciones abiertas a la Murga “Pintados Chiquilines”
A partir del lunes 5 de enero, la convocatoria está abierta a bailarines y percusionista, desde los 5 años. Los ensayos arrancan el 13 de enero.
El evento con entrada libre y gratuita mantendrá su grilla original de espectáculos. Actuarán Demi Carabajal, Chanchi y los Auténticos, Efraín Colombo y “El Indio” Lucio Rojas.EspectáculosHoy Municipalidad de Sunchales
La Fiesta del Cooperativismo se realizará el 17 y 18 de enero en Plaza Libertad. El evento mantendrá su grilla original de espectáculos:
Demi Carabajal.
Chanchi y los Auténticos.
Efraín Colombo
“El Indio” Lucio Rojas
Además:
Bandas locales y regionales.
Ballets y academias.
Feria de artesanos y emprendedores.
Juegos cooperativos y propuestas gastronómicas.
Importante
🧉 Podés traer el mate y el sillón.
🚫 No podés ingresar con conservadoras ni sillas plásticas.
El buffet de la fiesta será a beneficio de las siguientes instituciones:
- Guaycurúes.
- Sociedad Italiana “Alfredo Cappellini”
- Bomberos Voluntarios
La venta de espuma y sillas estará a cargo de:
- Asociación civil “Amigo Fiel”
- Hospital “Dr. Almícar Gorosito”
A partir del lunes 5 de enero, la convocatoria está abierta a bailarines y percusionista, desde los 5 años. Los ensayos arrancan el 13 de enero.
La presentación del artista tendrá lugar el sábado 28 de febrero de 2026, en el Autódromo Ciudad de Rafaela, ubicado en Bv. Lehmann, km 4,5. Ya se encuentra disponible la adquisición del bingo y el acceso al show
El cantante actuará el sábado 28 de febrero de 2026 en el Autódromo “Ciudad de Rafaela”, en el marco de una jornada especial organizada por el Club Atlético de Rafaela.
El nuevo álbum de la virtuosa artista sunchalense tuvo su encarnación en vivo en el Estadio Malvinas Argentinas y lo hizo fiel a su obra: disruptiva, contestataria y explosivamente magnética.
Una nueva edición del tradicional show rockero se desarrollará el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, a partir de las 20:00, en Plaza Libertad.
Disponible en todas las plataformas digitales a partir del jueves 30 de octubre de 2025. El disco incluye el reciente single adelanto “Icaros”, presentado semanas atrás, y otras seis canciones más que completan el álbum.
El triste suceso se registró en la noche de este domingo 4. La mujer falleció luego de sufrir una descompensación, minutos después de arribar a nuestra ciudad a bordo de un colectivo de la Cooperativa T.A.L.
El intendente Pablo Pinotti y su equipo de trabajo compartieron un espacio de diálogo con las graduadas del Bachillerato para Adultos de la EEMPA N° 1139 “Alfonsina Storni”.
El fiscal caratuló el caso donde falleció Esteban González como homicidio culposo. El acusado continuará involucrado en la causa penal, pero en libertad y sujeto a medidas alternativas a la prisión preventiva: entre ellas, el pago de una fianza de 25 millones de pesos e inhabilitación provisoria para conducir por 6 meses.
El hecho delictivo se produjo en un inmueble ubicada sobre calle Sarmiento al 1300. Sustrajeron notebooks, una consola de videojuegos, mochilas, documentación personal, tarjetas bancarias, una cámara fotográfica y otros efectos.
El Consejo de Administración y el Equipo de Trabajo de Mutual Libertad acompañan con sincero afecto a su familia, seres queridos y a toda la comunidad que hoy siente su partida.