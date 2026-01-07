La Fiesta del Cooperativismo se realizará el 17 y 18 de enero en Plaza Libertad

El evento con entrada libre y gratuita mantendrá su grilla  original de espectáculos. Actuarán Demi Carabajal, Chanchi y los Auténticos, Efraín Colombo y “El Indio” Lucio Rojas.

EspectáculosHoy Municipalidad de Sunchales
Fiesta de Cooperativismo - Enero 2026

La Fiesta del Cooperativismo se realizará el 17 y 18 de enero en Plaza Libertad. El evento mantendrá su grilla  original de espectáculos:

Sábado 17 de enero

Demi Carabajal. 
Chanchi y los Auténticos.

Domingo 18 de enero

Efraín Colombo
“El Indio” Lucio Rojas

Además: 
Bandas locales y regionales.
Ballets y academias. 
Feria de artesanos y emprendedores.
Juegos cooperativos y propuestas gastronómicas.

Importante
🧉 Podés traer el mate y el sillón.
🚫 No podés ingresar con conservadoras ni sillas plásticas.

El buffet de la fiesta será a beneficio de las siguientes instituciones: 
- Guaycurúes. 
- Sociedad Italiana “Alfredo Cappellini”
- Bomberos Voluntarios

La venta de espuma y sillas estará a cargo de: 
- Asociación civil “Amigo Fiel”
- Hospital “Dr. Almícar Gorosito”

