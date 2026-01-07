La Fiesta del Cooperativismo se realizará el 17 y 18 de enero en Plaza Libertad. El evento mantendrá su grilla original de espectáculos:

Sábado 17 de enero

Demi Carabajal.

Chanchi y los Auténticos.

Domingo 18 de enero

Efraín Colombo

“El Indio” Lucio Rojas

Además:

Bandas locales y regionales.

Ballets y academias.

Feria de artesanos y emprendedores.

Juegos cooperativos y propuestas gastronómicas.

Importante

🧉 Podés traer el mate y el sillón.

🚫 No podés ingresar con conservadoras ni sillas plásticas.

El buffet de la fiesta será a beneficio de las siguientes instituciones:

- Guaycurúes.

- Sociedad Italiana “Alfredo Cappellini”

- Bomberos Voluntarios

La venta de espuma y sillas estará a cargo de:

- Asociación civil “Amigo Fiel”

- Hospital “Dr. Almícar Gorosito”