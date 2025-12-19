Arca garantizó la seguridad de los datos personales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) afirmó que los datos de las personas está debidamente resguardados y descartó que una supuesta filtración haya afectado las bases del organismo.

“Ante las versiones que circulan sobre una supuesta filtración de datos de ciudadanos argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desmiente cualquier incidente que comprometa la seguridad de la información administrada por el organismo”, señaló el organismo.

ARCA confirmó "que no se ha detectado ningún acceso no autorizado, vulneración de sistemas ni compromiso de las bases de datos de los contribuyentes. Asimismo, se aclara que los datos presentados en la supuesta filtración no corresponden a información confidencial ni amparada por el secreto fiscal”.

“Es importante destacar que el organismo monitorea de manera continua su infraestructura tecnológica y aplica las mejores prácticas en materia de protección de datos, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información”, finalizó el comunicado que recibió Agencia Noticias Argentinas.

