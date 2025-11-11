Violento intento de robo en una garita en el acceso a Sunchales

Una mujer de 62 años fue abordada por dos sujetos en la madrugada del pasado domingo. La golpearon y le revisaron la mochila pero al no encontrar objetos de valor, se retiraron sin llevarse nada.

PolicialesHoy El Eco de Sunchales
Garita en Ruta 34

Alrededor de las 7:00 del domingo 9, una mujer de 62 años, residente en Tacural, se encontraba acostada en la garita ubicada en Ruta 34, a metros de la rotonda de acceso a la ciudad, esperando un vehículo. En un momento, se quedó dormida, y fue despertada abruptamente por un hombre que la toma de los pelos y le da golpes de puños en la cara y en las costillas. Otro individuo que acompañaba al agresor le revisó la mochila pero no encontró nada de valor y se retiraron sin llevarse nada.

El suceso fue denunciado, tomando conocimiento el fiscal en turno, Dr. Juan Manuel Puig.

Te puede interesar
Vidriera dañada

Varios hechos delictivos durante el fin de semana

El Eco de Sunchales
PolicialesAyer

La vidriera de CoopeHogar sufrió un hecho vandálico. Dos establecimientos educativos fueron violentados. En el Sunchales Cicles Club le sustrajeron bebidas y en una vivienda del barrio Villa del Parque robaron un televisor de 50 pulgadas, una notebook y una consola de juegos.

Lo más visto
Vidriera dañada

Varios hechos delictivos durante el fin de semana

El Eco de Sunchales
PolicialesAyer

La vidriera de CoopeHogar sufrió un hecho vandálico. Dos establecimientos educativos fueron violentados. En el Sunchales Cicles Club le sustrajeron bebidas y en una vivienda del barrio Villa del Parque robaron un televisor de 50 pulgadas, una notebook y una consola de juegos.

Boletín de noticias