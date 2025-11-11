Violento intento de robo en una garita en el acceso a Sunchales

Alrededor de las 7:00 del domingo 9, una mujer de 62 años, residente en Tacural, se encontraba acostada en la garita ubicada en Ruta 34, a metros de la rotonda de acceso a la ciudad, esperando un vehículo. En un momento, se quedó dormida, y fue despertada abruptamente por un hombre que la toma de los pelos y le da golpes de puños en la cara y en las costillas. Otro individuo que acompañaba al agresor le revisó la mochila pero no encontró nada de valor y se retiraron sin llevarse nada.

El suceso fue denunciado, tomando conocimiento el fiscal en turno, Dr. Juan Manuel Puig.