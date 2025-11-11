Violento intento de robo en una garita en el acceso a Sunchales

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito
La aeronave, sin ocupantes, fue hallada por vecinos en un campo. Gendarmería encontró en el interior un paquete envuelto en lona verde que contenía cocaína.
Una mujer de 62 años fue abordada por dos sujetos en la madrugada del pasado domingo. La golpearon y le revisaron la mochila pero al no encontrar objetos de valor, se retiraron sin llevarse nada.
Alrededor de las 7:00 del domingo 9, una mujer de 62 años, residente en Tacural, se encontraba acostada en la garita ubicada en Ruta 34, a metros de la rotonda de acceso a la ciudad, esperando un vehículo. En un momento, se quedó dormida, y fue despertada abruptamente por un hombre que la toma de los pelos y le da golpes de puños en la cara y en las costillas. Otro individuo que acompañaba al agresor le revisó la mochila pero no encontró nada de valor y se retiraron sin llevarse nada.
El suceso fue denunciado, tomando conocimiento el fiscal en turno, Dr. Juan Manuel Puig.
Gendarmería Nacional detuvo en Exaltación de la Cruz a Brian Walter Bilbao, conocido como “Patoruzek” o “Negro”, acusado de liderar una red transnacional que transportaba cocaína en avionetas desde Bolivia. Estaba entre los diez delincuentes más buscados por la provincia
El joven mantuvo contacto virtual con un perfil supuestamente femenino. En ese intercambio, envió una imagen íntima y posteriormente empezó a recibir amenazas con difundirla si no realizaba una transferencia de dinero.
Un hombre de 43 años de Sunchales denunció que intentaron estafarlo por whatsapp, con un contacto que tenía la característica 3493, haciéndose pasar por representantes de la compañía de comercio electrónico. Le exigieron una transferencia por una deuda falsa y lo amenazaron al negarse.
La vidriera de CoopeHogar sufrió un hecho vandálico. Dos establecimientos educativos fueron violentados. En el Sunchales Cicles Club le sustrajeron bebidas y en una vivienda del barrio Villa del Parque robaron un televisor de 50 pulgadas, una notebook y una consola de juegos.
Marcelo Chiapero de 73 años se descompuso en la pileta del predio del estadio Mario Alberto Kempes. La organización suspendió la prueba y el Torneo Master quedó interrumpido.
La semaglutida, originalmente aprobada para controlar la diabetes tipo 2, es una droga que demostró ser eficaz para la pérdida de peso en personas con obesidad y recientemente ingresó al mercado argentino en dosis 2.4 mg inyectable. Los expertos advierten que no es un fármaco “milagroso” y aseguran que debe formar parte de un tratamiento integral.
