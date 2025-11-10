El tiempo en Sunchales: Lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para la tarde de este lunes, una máxima de 28º, bajando a 21º en la noche.



El martes arrancaría con 14º y estaría parcialmente nublado hacia la mañana, con marcas de 23º y ráfagas de viento de hasta 50 km/h. En la tarde hay algunas chances de tormentas aisladas, todavía con fuertes ráfagas y una máxima de 31º, y para la noche se esperan vientos aún más intensos con alerta amarillo por tormentas fuertes.

El miércoles podría presentarse inestable a la mañana y se espera que esté parcialmente nublado con un leve descenso de la temperatura: 27º de máxima y 16º de mínima.

El jueves comenzaría un aumento en los registros, con 30º de máxima, 16º de mínima y cielo algo nublado.

Para el viernes anticipan temperaturas entre 33º y 18º, con cielo parcialmente nublado.

El sábado seguirían subiendo las marcas, que podrían llegar a 33º, aún con cielo parcialmente nublado.