Desde la compañía se advirtió sobre publicaciones en redes sociales con descuentos para el pago de la boleta. Ante cualquier situación de este tipo consultar las vías oficiales o acercarse a la oficina comercial más cercana.
El tiempo en Sunchales: Lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas
Hoy se prevé una máxima de 28º con cielo despejado, en vísperas de un martes más caluroso pero con fuertes ráfagas de viento, posibles tormentas aisladas en la tarde y alerta amarillo por tormentas fuertes en la noche.GeneralHoy El Eco de Sunchales
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para la tarde de este lunes, una máxima de 28º, bajando a 21º en la noche.
El martes arrancaría con 14º y estaría parcialmente nublado hacia la mañana, con marcas de 23º y ráfagas de viento de hasta 50 km/h. En la tarde hay algunas chances de tormentas aisladas, todavía con fuertes ráfagas y una máxima de 31º, y para la noche se esperan vientos aún más intensos con alerta amarillo por tormentas fuertes.
El miércoles podría presentarse inestable a la mañana y se espera que esté parcialmente nublado con un leve descenso de la temperatura: 27º de máxima y 16º de mínima.
El jueves comenzaría un aumento en los registros, con 30º de máxima, 16º de mínima y cielo algo nublado.
Para el viernes anticipan temperaturas entre 33º y 18º, con cielo parcialmente nublado.
El sábado seguirían subiendo las marcas, que podrían llegar a 33º, aún con cielo parcialmente nublado.
Buscan docentes argentinos para enseñar español en Estados Unidos
El país norteamericano ya es el segundo del mundo con más hablantes del idioma y cada vez más escuelas buscan profesores capacitados. Argentina figura entre los tres países con mayor cantidad de docentes dando clases en suelo estadounidense.
Arranque de semana caluroso en Sunchales y con alerta por tormentas
Arranca la semana con sol y calor en Santa Fe, pero desde el martes se esperan lluvias y un descenso de temperatura hacia el fin de semana.
Noviembre a pleno: Llega el último fin de semana XL del año y luego dos feriados inamovibles
El feriado del 20 de noviembre se traslada al lunes 24 y el viernes 21 será día no laborable para algunos, por eso podría darse una seguidilla de cuatro jornadas de descanso.
Este domingo, podrían efectuarse cortes rotativos de energía eléctrica por trabajos de la EPE
El domingo 2 de noviembre, entre las 5:30 y las 16:00, la Empresa Provincial de la Energía realizará trabajos de mantenimiento. Sunchales reconfigurará su sistema de alimentación sin inconvenientes en el servicio, pero si los consumos superan la operatividad de los equipos se van a realizar cortes rotativos.
El tiempo en Sunchales: ¿Se viene una semana fresca o calurosa?
Este lunes se observa el ingreso de una nueva masa de aire frío que se mantendría hasta mediados de semana, para luego ir perdiendo potencia y permitir nuevamente el ingreso de aire cálido a partir del viernes.
Fijan fecha del juicio al ex concejal Horacio Bertoglio por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública
La audiencia dará inicio el 25 de noviembre en los Tribunales de Rafaela. El Tribunal estará presidido por el Juez Gustavo Javier Bumaguin, con la Fiscal Fabiana Andrea Bertero representando al Ministerio Público de la Acusación, y el Dr. Alejandro Leguizamón a cargo de la defensa.
Gran protagonismo del Grupo Sancor Seguros en los Premios Prestigio 2025
La aseguradora obtuvo cuatro distinciones, ocupando nuevamente un lugar destacado, consolidando su liderazgo y prestigio institucional.
Calendario escolar 2025: Cuándo terminan las clases en cada provincia
Las provincias de Catamarca, Jujuy y Santa Fe serán las primeras en cerrar el ciclo lectivo 2025: las clases finalizarán el viernes 12 de diciembre. El año escolar terminará el 19 de diciembre para la Ciudad de Buenos Aires y 15 provincias.
#RegionalAmateur: Unión goleó a San Lorenzo y Libertad sacó un empate en Aldao
El Bicho Verde consiguió su primer triunfo en el torneo al derrotar 4 a 1 al equipo oriundo de Ambrosetti. Deportivo Aldao, con el empate en 1 ante el Cañonero, sigue liderando la Zona 7.
#PreeFederal: Libertad cayó en el segundo juego ante Atlético y está obligado a ganar en su casa
Los Tigres sufrieron la segunda derrota consecutiva con el Celeste que está match point en la serie final. Nuevamente, el último período fue clave (24-9) para que los rafaelinos se impusieran 80 a 61 en el estadio «Arq. Lucio Casarín»