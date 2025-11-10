El tiempo en Sunchales: Lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas

Hoy se prevé una máxima de 28º con cielo despejado, en vísperas de un martes más caluroso pero con fuertes ráfagas de viento, posibles tormentas aisladas en la tarde y alerta amarillo por tormentas fuertes en la noche.

Clima 10-11-25

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para la tarde de este lunes, una máxima de 28º, bajando a 21º en la noche.
 
El martes arrancaría con 14º y estaría parcialmente nublado hacia la mañana, con marcas de 23º y ráfagas de viento de hasta 50 km/h. En la tarde hay algunas chances de tormentas aisladas, todavía con fuertes ráfagas y una máxima de 31º, y para la noche se esperan vientos aún más intensos con alerta amarillo por tormentas fuertes.

El miércoles podría presentarse inestable a la mañana y se espera que esté parcialmente nublado con un leve descenso de la temperatura: 27º de máxima y 16º de mínima.

El jueves comenzaría un aumento en los registros, con 30º de máxima, 16º de mínima y cielo algo nublado.

Para el viernes anticipan temperaturas entre 33º y 18º, con cielo parcialmente nublado.

El sábado seguirían subiendo las marcas, que podrían llegar a 33º, aún con cielo parcialmente nublado.

